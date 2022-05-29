İngiltere'de hapse giren trans mahkum, genç kızla cinsel ilişkiye girerken yakalandı

İngiltere Surrey'deki Ashford'un eteklerinde bulunan ve genelde genç kadınların kaldığı HMP Bronzefield hapishanesinde meydana gelen skandal olay, kısa süre içerisinde yayıldı.

CİNAYETTEN TUTUKLANDI

Cinayetten tutuklanan 43 yaşındaki trans mahkûm, HMP Bronzefield hapishanesine gönderildi. Burada kadın mahkumlarla birlikte yaşamaya başlayan trans mahkum, daha sonra genç bir kızla aynı odada yatmaya başladı.

İÇERİ İÇKİ SOKTULAR

İddialara göre yasadışı yollarla hapishaneye ev birası sokan ikili, odalarında sarhoş olduktan sonra cinsel ilişkiye girdi. Olayın gardiyanlar tarafından fark edilmesinin ardından trans mahkum, yine kendisini gibi transların yaşadığı bir başka hapishane HMP Downview'a sevk edildi.

KADINLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşanan olayın ardından hapishanedeki kadınlardan da konuya ilişkin tepki gösterildi. Kadınlar, mahkum trans olduğunun en başından bu yana bilindiğini ve onun kadınların arasına gönderilmesinin yanlışlığını dile getirdi. Olayla ilgili hukuki süreç devam ediyor.