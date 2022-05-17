İngiltere'de ilk kez eleman aranan iş sayısı, işsiz sayısını geçti - Son Dakika
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BBC

İngiltere'de ilk kez eleman aranan iş sayısı, işsiz sayısını geçti

17.05.2022 14:37
İngiltere'de ilk kez eleman aranan iş sayısı, işsiz sayısını geçti

İngiltere'de kayıtların tutulmaya başlandığı 2001'den bu yana ilk kez eleman aranan iş sayısı, işsiz sayısını geçti.

İngiltere'de kayıtların tutulmaya başlandığı 2001'den bu yana ilk kez eleman aranan iş sayısı, işsiz sayısını geçti.

Ulusal İstatistik Kurumu'nun (ONS) bugün yayımladığı verilere göre Ocak-Mart 2022 döneminde işsizlik oranı yüzde 3,7'ye geriledi. Bu, yaklaşık 50 yıllık bir süre zarfındaki en düşük işsizlik oranı.

Yılın ilk çeyreğinde açılan iş sayısı ise rekor bir artışla 1,3 milyona çıktı.

'Maaşlar, zamların gerisinde kaldı'

Bununla birlikte maaş ve ücretler, fiyatlardaki artışın gerisinde kaldı. Gıda ve enerji fiyatlarının artması nedeniyle sorunun önümüzdeki dönemde daha da büyümesi bekleniyor.

ONS Ekonomi İstatistikeri Müdürü Darren Morgan, "Toplam istihdam, yılın ilk çeyreğindeki artışa rağmen hâlâ pandemi öncesi seviyenin altında. Pandeminin başlangıcından bu yana yaklaşık yarım milyon kişi iş gücü pazarından tamamen koptu. Fakat son veriler, açılan işlerin sayısının rekor derecede arttığına işaret ediyor" dedi.

Açıklanan veriler, işsiz ya da iş ararken çalışmaya başlayan kişilerin sayısının artmaya başladığını gösteriyor.

ONS'ye göre iş değiştiren kişilerin sayısı da arttı. İş değiştirmelerin ana nedeninin işten çıkarma değil, istifalar olduğu belirtiliyor.

Ancak Lancaster Üniversitesi'ne bağlı Work Foundation (İş Vakfı) adlı düşünce kuruluşunun başkanı Ben Harrison, "İstihdamdaki artışa rağmen bugünkü veriler, yaşam standartları düşmeye başlayan çalışanların karşı karşıya oldukları zorlukları ortaya koyuyor" dedi.

Enflasyon yüzde 7 ama maaşlar yüzde 4,2 arttı

İngiltere'de Ocak-Mart döneminde maaşlar (ikramiyeler hariç) ortalama yüzde 4,2 oranında arttı.

Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 7'ye yükseldi. Enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 10'u geçeceği tahmin ediliyor.

Bu durum, artan fiyatların etkisi dikkate alındığında ilk çeyrekte maaşların yüzde 1,2 oranında düştüğü anlamına geliyor. 2013'ten beri böyle bir düşüş yaşanmamıştı.

Maliye Bakanı Rishi Sunak verileri yorumlarken "Zor zamanlardan geçtiğimizi biliyorum ama işsiz sayısının korktuğumuz kadar olmaması sevindirici" dedi.

Muhalefetteki Liberal Demokrat Parti'nin Hazine Sözcüsü Christine Jardine ise "Bu veriler, ailelerin geçim kabusu yaşadıklarını gösteriyor. Maaşlar artan enerji ve gıda fiyatlarına yetişemiyor" diye konuştu.

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Kaynak: BBC

England, Enerji, Ocak, Mart, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de ilk kez eleman aranan iş sayısı, işsiz sayısını geçti - Son Dakika

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