İngiltere\'de Kadın Cerrahlar Cinsel Saldırıya Uğruyor

İngiltere'de isminiJudith olarak açıklayan kadın cerrah hastası ameliyat masasında narkoz altındayken bir erkek meslektaşının kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Tacize uğradığı sırada yardımcı cerrah olduğunu, erkek cerrahın kendisine tacizde bulunduğunda diğer sağlıkçıların kahkaha atarak b u çok eğlenceli diyerek kahkaha attı.

Yeni bir ankete göre, İngiltere'de çalışan kadın cerrahların neredeyse üçte birinin son beş yıl içinde cinsel saldırıya uğradığı iddia ediliyor.

Çalışmaya katılan cerrahların bildirdiği 11 tecavüz olayı da bu sabah British Journal of Surgery'de yayınlandı.

Judith, bu sabah BBC Radio 4'ün Today programına şunları söyledi: "Bir cerraha bir vakada yardımcı oluyordum. Sanırım biraz terlemişti, ama dönüp başını doğrudan göğsüme gömdü. Ve onun terini benim üzerimde sildiğini fark ettim.

"Bu yüzden dedim ki: 'Özür dilerim, sana bir havlu getirmemi ister misin?' Ve o dedi ki 'hayır, bu çok daha eğlenceli'. Bu yüzden kendimi aşağılanmış hissettim.

Anket, yanıtlayan kadın cerrahların yüzde 29'unun istenmeyen fiziksel yaklaşımlar yaşadığını, yüzde 40'tan fazlasının vücutları hakkında istenmeyen yorumlar aldığını ve yüzde 38'inin işyerinde cinsel şakalara maruz kaldığını buldu.

Kadınların neredeyse yüzde 90'ı son beş yıl içinde cinsel kötü davranışları gözlemlediklerini söyledi ve erkeklerin yüzde 81'i aynı cevabı verdi.

Rapor, "Cinsel kötü davranışın sıkça meydana geldiğini ve cerrahi ortamda derin bir hiyerarşik yapı ve cinsiyet ve güç dengesizliği kombinasyonu nedeniyle kontrolsüz olduğunu gösteriyor.