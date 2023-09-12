İngiltere\'de Kadın, Üç Katil Tarafından İşkence Edilerek Öldürüldü

İngiltere'de bir anne üç "sadist" katil tarafından işkence edilerek öldürüldü. Talihsiz kadının cesedi çürümek üzereyken bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İŞKENCE İLE ÖLDÜRÜLDÜ

Mahkeme belgelerine göre, Shakira Spencer adlı 35 yaşındaki bir kadın, üçkişi tarafından işkence gördü, aç bırakıldı, dövülerek öldürüldü. Spencer'ın ölümüne yol açan bu vahşet, eski komşusu Ashana Studholme (38), Studholme'un sevgilisi Shaun Pendlebury (26) ve arkadaşı Lisa Richardson (44) tarafından işlendi.

CESEDİ ÇÜRÜMEYE YÜZ TUTMUŞ

Spencer'ın cesedi, geçen Eylül ayında komşularının Londra'daki dairesinde kurtçukların görünmesi üzerine bulundu. Savcı Allison Hunter, üç sanığın Shakira Spencer'a işkence ettiğini, aç bıraktığını, yaktığını ve sonunda ölümüne dövdüğünü belirtti. İddialara göre, Spencer'ın aynı zamanda bu üç sanık tarafından odaya kilitlendiği belirtildi.

KORİDORDAKİ DOLABA KİLİTLEDİLER

Mahkemede ayrıca Spencer'ın nasıl işkence gördüğüne dair tüyler ürpertici detaylar da açığa çıktı. Spencer, bu kişilerin evini temizlemek ve ayak işlerini yapmak için köle gibi kullanıldı.İddialara göre, Spencer bir arabanın bagajına konularak eve götürüldü ve koridordaki bir dolaba kilitlendi. Savcı Hunter, Spencer'ın vücudunun kötü durumu nedeniyle tam olarak nasıl öldüğünü belirlemenin zor olduğunu ifade etti. Ayrıca cesedinin çürümesini engellemek için etrafına buz parçaları bırakıldığı da iddialar arasında yer alıyor.

Üç şüpheli ayrıca Shakira'nın banka ve nakit kartlarını istedikleri gibi kullanacaklardı, yiyecek, günlük ihtiyaçlar ve taksi yolculukları vb. için kullandı.

Pendlebury, Richardson ve Studholme, cinayet ve yasal bir definin engellenmesini reddediyor.

Mahkeme devam ediyor.