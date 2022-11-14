İngiltere'de Kral Charles'a yumurta atan gencin hukuki masraflarını ödemek için bağış kampanyası başlatıldı

Kral III. Charles ve Konsort Kralice Camilla'ya yumurta fırlattıktan sonra yakalanan Patrick Thelwell bu sefer başka ilginç bir konuyla gündeme geldi. Thelwell hukuki masraflarını karşılamak için internet üzerinden bağış kampanyası açarak destek çağrısında bulundu.

İNTERNETTE BAĞIŞ KAMPANYASI AÇTI

GoFoundMe sitesi üzerinden kampanya açan 23 yaşındaki öğrenci, elinde yumurtayla görüldüğü bir fotoğrafını paylaştı. Thelwell 10 bin sterlin (yaklaşık 220 bin TL) toplamayı hedeflediğini söyledi.

İLAN YAYINDAN KALDIRILDI

Thelwell protestosu nedeniyle 5 bin sterline (yaklaşık 110 bin TL) kadar para ve 6 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu belirtirken, sitedeki ilan bir süre sonra kaldırıldı. Thelwell'in 18 bağışçıdan 178 sterlin (yaklaşık 4 bin TL) topladığı iddia edildi. Öğrenci ise miktarın 500 sterlini (yaklaşık 11 bin TL) geçtiğini savundu.

"BÜYÜK İHTİMALLE KRAL TELEFON AÇTI"

İngiliz basınına konuşan öğrenci, "GoFundMe ilanım silindi, nedenini de söylemediler. Büyük ihtimalle Kral telefon açtı" ifadelerini kullandı.