İngiltere'de Kral Charles'a yumurta atan gencin hukuki masraflarını ödemek için bağış kampanyası başlatıldı - Son Dakika
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İngiltere'de Kral Charles'a yumurta atan gencin hukuki masraflarını ödemek için bağış kampanyası başlatıldı

14.11.2022 21:58

İngiltere'de Kral Charles ve Konsort Kraliçe Camilla'ya yumurta fırlatan Patrick Thelwell'in hukuki masraflarını ödemek için internette bağış kampanyası başlatıldı. Thelwell'in 5 bin sterlin para cezası ve 6 ay hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtilirken ilan kısa süre içinde yayından kaldırıldı.

Kral III. Charles ve Konsort Kralice Camilla'ya yumurta fırlattıktan sonra yakalanan Patrick Thelwell bu sefer başka ilginç bir konuyla gündeme geldi. Thelwell hukuki masraflarını karşılamak için internet üzerinden bağış kampanyası açarak destek çağrısında bulundu.

İNTERNETTE BAĞIŞ KAMPANYASI AÇTI

GoFoundMe sitesi üzerinden kampanya açan 23 yaşındaki öğrenci, elinde yumurtayla görüldüğü bir fotoğrafını paylaştı. Thelwell 10 bin sterlin (yaklaşık 220 bin TL) toplamayı hedeflediğini söyledi.

İLAN YAYINDAN KALDIRILDI

Thelwell protestosu nedeniyle 5 bin sterline (yaklaşık 110 bin TL) kadar para ve 6 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu belirtirken, sitedeki ilan bir süre sonra kaldırıldı. Thelwell'in 18 bağışçıdan 178 sterlin (yaklaşık 4 bin TL) topladığı iddia edildi. Öğrenci ise miktarın 500 sterlini (yaklaşık 11 bin TL) geçtiğini savundu.

"BÜYÜK İHTİMALLE KRAL TELEFON AÇTI"

İngiliz basınına konuşan öğrenci, "GoFundMe ilanım silindi, nedenini de söylemediler. Büyük ihtimalle Kral telefon açtı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla çarşamba günü ülkenin kuzeyindeki York şehrine düzenledikleri ziyaret sırasında Thelwell'in yumurtalı saldırısına uğramıştı. Yok Oluş İsyanı (Extinction Rebellion) adlı çevreci grubun da üyesi olan aktivistin, yumurtayı fırlatmadan önce "Bu ülke kölelerin kanlarıyla kuruldu" diye bağırdığı da duyulmuştu.

İngiltere'de Kral Charles'a yumurta atan genç bağış kampanyası başlattı

YUMURTA ATMASI YASAKLANMIŞTI?

Protestocu olay yerinde gözaltına alınırken, III. Charles'a 500 metreden fazla yaklaşmaması ve kamusal alanda yumurta taşımaması koşuluyla serbest bırakılmıştı. Eski Yeşil Parti üyesi Thelwell'in duruşmasının 1 Aralık'ta düzenlenmesi planlanıyor.

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