İngiltere Kraliçesi Camilla'nın takacağı tacın üzerinde yer alan elmaslardan birinin Sultan Abdülmecit tarafından hediye edildiği ortaya çıktı - Son Dakika
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İngiltere Kraliçesi Camilla'nın takacağı tacın üzerinde yer alan elmaslardan birinin Sultan Abdülmecit tarafından hediye edildiği ortaya çıktı

10.09.2022 15:22

İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından yeni kral 3. Charles ve eşi Camilla, önümüzdeki aylarda yapılacak törenle taçlarına kavuşacak. Kraliçe Camilla'nın takacağı taçta Osmanlı detayı gün yüzüne çıktı. Taçta yer alan elmaslardan birinin, dönemin Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecit tarafından 1856 yılında yine Kraliçe Victoria'ya hediye edildiği bildirildi.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, önceki gün 96 yaşında yaşamını yitirdi. Kraliçe'nin ölümünün hemen ardından oğlu Prens Charles, ülkenin yeni kralı oldu. Bugün resmen krallığı ilan edilen Charles'ın taç giyme töreni ise geleneklere göre birkaç ay sonra yapılacak.

Anglikan Kilisesi adetleri ile yapılacak dini törende Canterbury Başpiskoposu, Charles'a yapımı 1661 yılına uzanan kraliyet tacını takacak. Bu taç, Londra Kulesi'nde yer alan Kraliyet mücevherlerinin en önemli parçası ve 2 kilo 230 gram ağırlığı nedeniyle de yalnızca tören sırasında takılıyor.

İngiltere Kraliçesi Camilla'nın takacağı taçta Osmanlı detayı! Elmasını Sultan Abdülmecit hediye etmiş

CAMILLA DA TAÇ TAKACAK

Charles'ın eşi Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles ise "kraliçe" unvanını alacak. Camilla Parker Bowles'un, kocasının kral unvanını alacağı törende kullanacağı taç ise Kraliçe 2. Elizabeth'in babası Kral VI. George'un 1937'deki taç giyme töreninde eşinin kullanması için tasarlandı.

İngiltere Kraliçesi Camilla'nın takacağı taçta Osmanlı detayı! Elmasını Sultan Abdülmecit hediye etmiş

TAÇTAKİ ELMASI SULTAN ABCÜLMECİT GÖNDERMİŞ

Ana Kraliçe'nin başını süsleyen taç, elmas ve platin parçalardan oluşuyor. Bu taçta Işık Dağı (Koh-i Noor) adı verilen dünyanın en büyük elması da yer alıyor. 105.6 karat yani dünyanın en büyük ve pahalı elması olarak nitelendirilen Işık Dağı adlı bu elmas; İngiltere'ye 19'uncu yüzyılın ortalarında Kraliçe Victoria'ya hediye olarak gönderildi. Fakat Hindistan'daki birçok kişi bu elmasın çalındığına inanıyor. Bu değerli taç üzerinde yer alan elmaslardan biri de dönemin Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecit tarafından 1856 yılında yine Kraliçe Victoria'ya verildi. Sultan Abdülmecit bu elması, Victoria'nın Kırım Savaşı sırasındaki desteğine teşekkür olarak hediye etti. Ana Kraliçe, bu gösterişli tacı kızı Elizabeth'in tahta çıktığı törende de kullanmıştı.

Kraliyet eserlerini koruyan kurum olan Royal Collection Trust'ın internet sitesinde de elmasla ilgili olarak, "Türk elması, 1856 yılında Sultan Abdülmecid tarafından Kraliçe Victoria'ya Kırım Savaşı sırasında İngilizlerin desteğine şükran ifadesi olarak bir hediyeydi." ifadesi yer alıyor.

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Son Dakika Dünya İngiltere Kraliçesi Camilla'nın takacağı tacın üzerinde yer alan elmaslardan birinin Sultan Abdülmecit tarafından hediye edildiği ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere Kraliçesi Camilla'nın takacağı tacın üzerinde yer alan elmaslardan birinin Sultan Abdülmecit tarafından hediye edildiği ortaya çıktı - Son Dakika
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