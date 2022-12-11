Morgda yatan Türk kızı da dahil olmak üzere 67 cesede tecavüz eden sapığın internet kaydı ortaya çıktı - Son Dakika
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Morgda yatan Türk kızı da dahil olmak üzere 67 cesede tecavüz eden sapığın internet kaydı ortaya çıktı

11.12.2022 11:20

İngiltere'de aralarında Türk kızı Azra Kemal'in de olduğu morgda yatan 67'ye yakın cesede tecavüz ettiği ortaya çıkan sapık David Fuller'in internet geçmişinde "tecavüz", "işkence" ve "ölüm" gibi sözcüklerin yer aldığı ortaya çıktı.

İngiltere'de geçtiğimiz yıllarda meydana gelen bir skandal büyük yankı uyandırdı. 67 yaşındaki David Fuller isimli şahıs, 1987 yılında yaşları 20 ile 25 arasında değişen 2 kadına tecavüz ederek katletti. Bir hastanenin morgunda işe giren Fuller'ın 2020 yılına kadar 101 cesede cinsel istismarda bulunduğu belirlendi.

Morgda yatan Türk kızına da tecavüz etmişti! Sapık görevlinin internet kaydı ortaya çıktı

KURBANLARI ARASINDA TÜRK KIZI DA VAR

Fuller'ın kurbanlarından birinin de 24 yaşındaki Kıbrıs Türkü Azra Kemal olduğu belirlendi. Fuller'ın suçlarının ortaya çıkması ile birlikte yapılan araştırmada, trafik kazasında yaşamını yitiren Azra'nın cansız bedeninin de tecavüze uğradığı ortaya çıktı.

Morgda yatan Türk kızına da tecavüz etmişti! Sapık görevlinin internet kaydı ortaya çıktı

ARAMA GEÇMİŞİ KAN DONDURDU

Fuller'ın kurbanlarına istismarda bulunduğu esnada bunları kayıt altına aldığı belirlenerek evinde bulunan belleklerde 900 bine yakın dosya ele geçirildi. İnternet arama geçmişinde ise 'tecavüz', 'işkence' ve 'ölüm' gibi sözcüklerin yer aldığı görüldü.

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Son Dakika Dünya Morgda yatan Türk kızı da dahil olmak üzere 67 cesede tecavüz eden sapığın internet kaydı ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Morgda yatan Türk kızı da dahil olmak üzere 67 cesede tecavüz eden sapığın internet kaydı ortaya çıktı - Son Dakika
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