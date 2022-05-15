İngiltere'de skandal yaratan olay! Ambulansı otoparka çekip cinsel birliktelik yaşadılar - Son Dakika
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İngiltere'de skandal yaratan olay! Ambulansı otoparka çekip cinsel birliktelik yaşadılar

15.05.2022 19:17
İngiltere'de skandal yaratan olay! Ambulansı otoparka çekip cinsel birliktelik yaşadılar

İngiltere'de yaşanan olayda iki sağlık çalışanı bir futbol kulübünün otoparkına çektikleri araçta cinsel birliktelik yaşadı. Sağlıkçıları stadyum görevlileri yakaladı. İlk olarak gözaltına alınan çalışanlardan biri, daha sonra başlatılan inceleme sonucunda işten kovuldu.

Dünyanın her yerinde olduğu gibi İngiltere'de de yaptığı iş acil ve önemli olan ambulansta skandal bir olay meydana geldi. Emma Croydon adlı sağlık çalışanı, görevde olduğu sırada mesai arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi.

AMBULANSI STADYUM OTOPARKINA ÇEKMİŞLER

İkilinin, ambulansı önce Portsmouth Futbol Kulübü'nün otoparkına çektikleri, daha sonra burada ilişkiye girmeye başladıkları öğrenildi. Sağlık çalışanlarını yakalayanlar ise stadyum görevlileri oldu. Araçtaki hareketliliği fark eden stadyum görevlileri, ikiliyi cinsel ilişkiye girerken yakaladı.

GÖZALTINA ALINDILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, yaptıkları ilk incelemenin ardından Emma Croydon ve yanındaki arkadaşını gözaltına aldı. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Emma, serbest bırakıldı ancak görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle işten atıldı.

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Cinsellik, Dünya, Son Dakika

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