İngiltere'de Yabancı Etki Kayıt Programı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İngiltere'de Yabancı Etki Kayıt Programı Başladı

İngiltere\'de Yabancı Etki Kayıt Programı Başladı
01.07.2025 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere, yabancı ülkelerin faaliyetlerini kaydettiren Yabancı Etki Kayıt Programı'nı uygulamaya aldı.

İNGİLTERE'de, özellikle Rusya ve İran gibi yabancı ülkeler adına faaliyet gösteren kurum ve bireylerin, bu faaliyetlerini devlete bildirmesini gerektiren 'Yabancı Etki Kayıt Programı' (FIRS) resmi olarak uygulamaya geçti.

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ülke ekonomisini, demokrasisini ve toplumunu hedef alan yabancı kaynaklı faaliyetlerle mücadele amacıyla geliştirilen 'Yabancı Etki Kayıt Programı' (FIRS), 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi. İlk olarak nisan ayında gündeme gelen programın, siyasi etki faaliyetlerine karşı hazırlıkları kolaylaştıracağı belirtildi. Açıklamada, FIRS'in iki aşamalı bir sistem olacağı ifade edildi. Birinci aşama, siyasi seçim adayları, milletvekilleri, üst düzey karar vericiler ve grupların İngiltere'deki lobi faaliyetlerini kapsayacak; ikinci aşama ise daha geniş bir kapsam sunacak. 'Geniş Katman' olarak adlandırılan bu aşamada, İngiltere'nin güvenliği ve çıkarlarına tehdit oluşturan ülkelerin faaliyetleri hedef alınacak ve özellikle Rusya ile İran'ın tüm faaliyetleri bu kapsamda değerlendirilecek.

Açıklamada, İran ve Rusya'ya bağlı her türlü kurumun, Devrim Muhafızları, istihbarat birimleri, güvenlik ile ilgili bakanlıklar ve silahlı kuvvetler dahil, İngiltere'deki faaliyetlerini kaydetme zorunluluğu olduğu vurgulandı. FIRS kapsamında kaydedilen bir faaliyetin yasa dışı veya istenmeyen bir eylem olmadığı belirtilirken, izin alma veya faaliyetleri durdurma gerekliliği olmadığı da ifade edildi. Ancak, kayıt yaptırmamanın cezai yaptırımları olacağı hatırlatıldı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İngiltere, Politika, Güvenlik, Hukuk, Rusya, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de Yabancı Etki Kayıt Programı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da iki şahıs sigara için kasiyeri bıçakladı Bodrum'da iki şahıs sigara için kasiyeri bıçakladı
Leroy Sane’den sonra Galatasaray’a bir yıldız daha Tottenham ile görüşmeler başladı Leroy Sane'den sonra Galatasaray'a bir yıldız daha! Tottenham ile görüşmeler başladı
Fenerbahçe’de Levent Mercan’a Süper Lig’den iki sürpriz talip Fenerbahçe'de Levent Mercan'a Süper Lig'den iki sürpriz talip
Beyaz Saray, Trump’ın Suriye’ye yaptırımları kaldıracağını açıkladı Beyaz Saray, Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını açıkladı
Leman dergisine saldırı Binayı taşlayıp içeri girmeye çalıştılar Leman dergisine saldırı! Binayı taşlayıp içeri girmeye çalıştılar
Flaş iddia Jhon Duran Fenerbahçe için bu gece İstanbul’a geliyor Flaş iddia! Jhon Duran Fenerbahçe için bu gece İstanbul'a geliyor
Yetiştiği kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı Yetiştiği kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı
Trump, ABD’den pirinç almayan Japonya’yı tarife uygulamakla tehdit etti Trump, ABD'den pirinç almayan Japonya'yı tarife uygulamakla tehdit etti
Bir yangın da Elazığ’da: Yerleşim yerleri boşaltılmaya başlandı Bir yangın da Elazığ'da: Yerleşim yerleri boşaltılmaya başlandı
Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor
Ertuğrul Doğan transferdeki pürüzü isim vererek açıkladı: Biz anlaşmıştık Ertuğrul Doğan transferdeki pürüzü isim vererek açıkladı: Biz anlaşmıştık

17:33
Zafer Partisi’nde “CHP“ krizi Genel Başkan Yardımcısı istifa etti
Zafer Partisi'nde "CHP" krizi! Genel Başkan Yardımcısı istifa etti
17:30
Kene gördüğü yastığı yakıp bahçeye attı, 17 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu
Kene gördüğü yastığı yakıp bahçeye attı, 17 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Leman’ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
15:56
Özel ve Yavaş, Leman’ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
14:29
Muhammed Yakut’un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı İşte son sözleri
Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri
00:05
Futbolda yeni sezonda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı
Futbolda yeni sezonda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı
00:02
Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu harcama limitleri belli oldu
Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu harcama limitleri belli oldu
23:58
Fluminense’den tarihi başarı Inter’i 2 golle devirdiler
Fluminense'den tarihi başarı! Inter'i 2 golle devirdiler
23:35
İzmir’de ev alevlerin arasında kaldı İşte o anlar
İzmir'de ev alevlerin arasında kaldı! İşte o anlar
23:08
Leman dergisi önünde protesto
Leman dergisi önünde protesto
23:06
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi
23:06
Leman Dergisi’nin çirkin karikatürüne tepkiler çığ gibi
Leman Dergisi'nin çirkin karikatürüne tepkiler çığ gibi
22:59
Tepkilerin odağındaki Leman dergisi çalışanlarına ters kelepçe
Tepkilerin odağındaki Leman dergisi çalışanlarına ters kelepçe
22:46
Ligde final oynayan Beşiktaş Fibabanka’da 6 ayrılık birden
Ligde final oynayan Beşiktaş Fibabanka'da 6 ayrılık birden
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 18:22:22. #7.13#
SON DAKİKA: İngiltere'de Yabancı Etki Kayıt Programı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.