İngiltere'de doğum yapan kadın bebeğini görünce, korku içinde doktora koştu - Son Dakika
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İngiltere'de doğum yapan kadın bebeğini görünce, korku içinde doktora koştu

30.12.2022 10:58

İngiltere'de yaşayan Hannah Doyle adlı kadın, doğumhanede bebeğini dünyaya getirdikten bir süre sonra çocuğun yüzünü ilk kez gördü. Bebeğinin yüzünde gariplik olduğunu fark eden Doyle, hemen doktora koştu. Doktor ise aileye bebeğin çok nadir görülen bir kromozom bozukluğuyla doğduğunun bilgisini verdi.

İngiltere'nin West Yorkshire kentinde ikamet eden 36 yaşındaki Hannah Doyle, sancılarının artmasının ardından doğuma alındı. Sorunsuz bir şekilde bebeğini dünyaya getiren Hannah Doyle, normal odaya çıktıktan bir süre sonra bebeğinin yüzünü ilk kez gördü. Ancak çocuğun yüzündeki ve gözlerindeki şişlik kadını panikletti.

Doğumhaneden çıktıktan sonra bebeğinin yüzünü ilk kez gören anne, korku içinde doktora koştu

HEMEN DOKTORUN YANINA KOŞTU

Bebeğinin ne kendisine ne de babasına benzediğini öne süren Hannah Doyle, doktordan bu durumla ilgili bilgi almak istedi. Doktor ise yaptıkları testlerin sonucunda çocukta "Kromozom Silme Sendromu" adını verdikleri bir bozukluk tespit ettiklerini dile getirdi.

Doğumhaneden çıktıktan sonra bebeğinin yüzünü ilk kez gören anne, korku içinde doktora koştu

FARKINDALIK YARATMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

Söz konusu hastalık genetik materyalde bulunan kromozom 2'nin uzun (q) kolunda bulunan belirli bir bölgeden silinmesinden kaynaklanıyor. Doktorlar bu çocuklarda zihinsel yetersizlik ve iskelet bozuklukları olabileceğini söylüyor. Hannah Doyle ise hastalığı öğrenmesinin ardından çocuğu için farkındalık çalışmalarına başladı.

Doğumhaneden çıktıktan sonra bebeğinin yüzünü ilk kez gören anne, korku içinde doktora koştu
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