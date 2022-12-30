İngiltere'de doğum yapan kadın bebeğini görünce, korku içinde doktora koştu

Vatandaş ucuza yemesin diye depoda beklettiler, hepsi çöp oldu

İngiltere'nin West Yorkshire kentinde ikamet eden 36 yaşındaki Hannah Doyle, sancılarının artmasının ardından doğuma alındı. Sorunsuz bir şekilde bebeğini dünyaya getiren Hannah Doyle, normal odaya çıktıktan bir süre sonra bebeğinin yüzünü ilk kez gördü. Ancak çocuğun yüzündeki ve gözlerindeki şişlik kadını panikletti.

HEMEN DOKTORUN YANINA KOŞTU

Bebeğinin ne kendisine ne de babasına benzediğini öne süren Hannah Doyle, doktordan bu durumla ilgili bilgi almak istedi. Doktor ise yaptıkları testlerin sonucunda çocukta "Kromozom Silme Sendromu" adını verdikleri bir bozukluk tespit ettiklerini dile getirdi.

FARKINDALIK YARATMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

Söz konusu hastalık genetik materyalde bulunan kromozom 2'nin uzun (q) kolunda bulunan belirli bir bölgeden silinmesinden kaynaklanıyor. Doktorlar bu çocuklarda zihinsel yetersizlik ve iskelet bozuklukları olabileceğini söylüyor. Hannah Doyle ise hastalığı öğrenmesinin ardından çocuğu için farkındalık çalışmalarına başladı.