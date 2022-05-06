İngiltere'de yerel seçimlerin ilk sonuçları, muhalefetteki İşçi Partisi ve Liberal Demokratlar lehine - Son Dakika

Birleşik Krallık'ı oluşturan İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da seçmenler, dün sandık başına gitti.

İngiltere, Galler ve İskoçya'da 4 yıllığına yeni belediye meclis üyeleri belirleniyor. Kuzey İrlanda'da ise parlamento seçimleri yapıldı.

Yerel seçimlerde toplam 4 bin 350 aday yarışıyor. İngiltere'de 146, İskoçya'da 32, Galler'de de 22 belediye için sandık başına gidildi. Dün oy verme işleminin saat 22.00'de sona ermesiyle oy pusulalarının sayımına başlandı.

İngiltere'deki yerel seçimlerde ilk sonuçlara göre Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, seçmenlerinin bir kısmını ana muhalefetteki İşçi Partisi'ne ve diğer muhalefet partisi Liberal Demokratlara kaptırmış görünüyor.

Buckingham Sarayı, Parlamento ve devlet kurumlarının bulunduğu Londra Westminster belediyesinde ilk sonuçlar İşçi Partisi'ni memnun ederken Muhafazakarlar için kaygılı bekleyiş başlamış durumda.

Seçimlerde el değiştirdiği kesinleşen ilk belediye, İşçi Partisi'nden Liberal Demokratlara geçen Hull oldu.

İlk sonuçlara göre yerel yönetimlerde koltuk sayısını artıran diğer bir parti ise Yeşiller Partisi.

Muhafazakarları zorlayan gündemler

Birleşik Krallık genelinde, hayat pahalılığı siyasetin ve ekonominin başlıca gündemini oluştururken, seçmenlerin tercihine de yine enflasyondaki artışın ve yaşam şartlarının zorlaşmasının etki ettiği düşünülüyor.

Covid-19 salgın önlemlerinin hükümet yetkilileri ve bizzat Başbakan Boris Johnson tarafından ihlal edildiğine yönelik tartışmalar da Muhafazakar Parti'nin aleyhine bir atmosfer oluşmasına neden oldu.

İç tartışmaların devam ettiği İşçi Partisi'nde de lider Keir Starmer'ın yola nasıl devam edeceği, yerel seçim sonuçlarından bir hayli etkilenecek.

Yahudi nüfusun yoğun olduğu Londra belediyelerinden Barnet'te ilk sonuçların olumlu gelmesi, eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn sonrası partinin "anti-semitizm" eleştirilerini göğüslediği yorumlarına neden oldu. Ancak İşçi Partisi birçok geleneksel oy sahasında Corbyn sonrasında kayıplar yaşamaya devam ediyor.