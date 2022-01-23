Üye Girişi
İngiltere: Kremlin'in Ukrayna'da Rus yanlısı iktidar kurma planı ortaya çıktı - Son Dakika

İngiltere: Kremlin'in Ukrayna'da Rus yanlısı iktidar kurma planı ortaya çıktı

23.01.2022 11:39
İngiltere: Kremlin'in Ukrayna'da Rus yanlısı iktidar kurma planı ortaya çıktı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı dün akşam yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da Rus yanlısı iktidar kurma planı yaptığını duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı dün akşam yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da Rus yanlısı iktidar kurma planı yaptığını duyurdu. Açıklamada Rus yanlısı iktidarın liderliği için eski Ukrayna Milletvekili Yevhen Murayev'in potansiyel bir aday olarak Rusya tarafından değerlendirildiği vurgulandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss adına yapılan açıklamada "Rus Hükümeti'nin Ukrayna'yı işgal edip etmemeyi değerlendirirken Kiev'e Rus yanlısı bir lider yerleştirmek istediğini gösteren bilgilerimiz var. Eski Ukrayna Milletvekili Yevhen Murayev potansiyel bir aday olarak görülüyor" denildi.

MURAYEV'İN YANI SIRA 4 İSİM DAHA AÇIKLANDIİngiltere Dışişleri, 4 Ukraynalı politikacının daha ismini vererek Rus istihbaratının, bu dört kişi dahil olmak üzere çok sayıda eski Ukraynalı politikacıyla bağlantılarını sürdürdüğü istihbaratına sahip olduklarını vurguladı. İsmi açıklanan 4 Ukraynalı politikacılar arasında; eski Ukrayna Başbakan Vekili Serhiy Arbuzov, eski Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve eski Ukrayna Devlet Başkanı Yanukoviç'in özel kalem müdürü Andriy Kluyev, eski Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (RNBO) eski Başkan Yardımcısı Vladimir Sivkovich ve 2010-14 yılları arasında görev yapan eski Ukrayna Başbakanı Mykola Azarov bulunuyor.RUS İSTİHBARATIYLA ÇALIŞIYORLARBakanlık bu isimlere dair yaptığı açıklamada "Bunlardan bazılarının şu anda Ukrayna'ya yönelik bir saldırı planlamasına dahil olan Rus istihbarat görevlileriyle bağlantıları var" denildi.'RUS ASKERİ SALDIRISI, CİDDİ MALİYETLERİ OLAN BÜYÜK BİR STRATEJİK HATA OLACAKTIR'

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ise "Bugün açıklanan bilgiler, Rusya'nın Ukrayna'yı yıkmak için tasarlanmış faaliyetlerinin boyutuna ışık tutuyor ve Kremlin'in düşüncesine dair bir fikir veriyor. Rusya gerilimi düşürmeli, saldırganlık ve dezenformasyon kampanyalarına son vermeli ve bir diplomasi yolu izlemelidir. Birleşik Krallık ve ortaklarımızın defalarca söylediği gibi, Ukrayna'ya yapılacak herhangi bir Rus askeri saldırısı, ciddi maliyetleri olan büyük bir stratejik hata olacaktır. İngiltere'nin Ukrayna konusundaki tutumu da açık. Kırım da dahil olmak üzere uluslararası tanınmış sınırları içinde (Ukrayna'nın) egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açık bir şekilde destekliyoruz. Ukrayna bağımsız, egemen bir ülkedir" ifadelerini kullandı.


İngiltere: Kremlin'in Ukrayna'da Rus yanlısı iktidar kurma planı ortaya çıktı
YORUMLAR
500

Ukrayna, İktidar, England, Rus, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İngiltere: Kremlin'in Ukrayna'da Rus yanlısı iktidar kurma planı ortaya çıktı - Son Dakika Dünya


2021'in çözülemeyen tek vaka! Doğal gaz tesisatçısı Burak Durna cinayeti 2021'in çözülemeyen tek vaka! Doğal gaz tesisatçısı Burak Durna cinayeti         
11:38
Yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor! İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı Yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor! İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı         
11:27
Fahriye Evcen karlar üzerinde verdiği peş peşe pozlarla büyüledi Fahriye Evcen karlar üzerinde verdiği peş peşe pozlarla büyüledi         
11:26
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 10 yaralı Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 10 yaralı         
09:54
18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı 18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı         
08:37
Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım         
22:26
Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye         
20:21
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15
Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı! Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!         
18:06
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03

Son Dakika Haberleri
11:38 2021'in çözülemeyen tek vaka! Doğal gaz tesisatçısı Burak Durna cinayeti
11:26 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Sedef Kabaş açıklaması: Hakaret, ifade özgürlüğü sınırları içinde yer alamaz
11:26 Yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor! İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı
11:25 Fahriye Evcen karlar üzerinde verdiği peş peşe pozlarla büyüledi
11:09 Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir aldı! Karayolları Genel Müdürlüğü, kapatılan yolların listesini paylaştı
10:55 5 aylık hamile Başak Dizer'den ayna pozu
10:53 3 kişinin hayatını kaybettiği Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazadan ilk görüntüler
10:37 Ekrem İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı
10:16 Son Dakika! Vali Yerlikaya'dan vatandaşlara kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım
09:53 Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 10 yaralı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 11:46:28. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere: Kremlin'in Ukrayna'da Rus yanlısı iktidar kurma planı ortaya çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement