İngiltere: Kremlin'in Ukrayna'da Rus yanlısı iktidar kurma planı ortaya çıktı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı dün akşam yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da Rus yanlısı iktidar kurma planı yaptığını duyurdu. Açıklamada Rus yanlısı iktidarın liderliği için eski Ukrayna Milletvekili Yevhen Murayev'in potansiyel bir aday olarak Rusya tarafından değerlendirildiği vurgulandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss adına yapılan açıklamada "Rus Hükümeti'nin Ukrayna'yı işgal edip etmemeyi değerlendirirken Kiev'e Rus yanlısı bir lider yerleştirmek istediğini gösteren bilgilerimiz var. Eski Ukrayna Milletvekili Yevhen Murayev potansiyel bir aday olarak görülüyor" denildi.

MURAYEV'İN YANI SIRA 4 İSİM DAHA AÇIKLANDIİngiltere Dışişleri, 4 Ukraynalı politikacının daha ismini vererek Rus istihbaratının, bu dört kişi dahil olmak üzere çok sayıda eski Ukraynalı politikacıyla bağlantılarını sürdürdüğü istihbaratına sahip olduklarını vurguladı. İsmi açıklanan 4 Ukraynalı politikacılar arasında; eski Ukrayna Başbakan Vekili Serhiy Arbuzov, eski Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve eski Ukrayna Devlet Başkanı Yanukoviç'in özel kalem müdürü Andriy Kluyev, eski Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (RNBO) eski Başkan Yardımcısı Vladimir Sivkovich ve 2010-14 yılları arasında görev yapan eski Ukrayna Başbakanı Mykola Azarov bulunuyor.RUS İSTİHBARATIYLA ÇALIŞIYORLARBakanlık bu isimlere dair yaptığı açıklamada "Bunlardan bazılarının şu anda Ukrayna'ya yönelik bir saldırı planlamasına dahil olan Rus istihbarat görevlileriyle bağlantıları var" denildi.'RUS ASKERİ SALDIRISI, CİDDİ MALİYETLERİ OLAN BÜYÜK BİR STRATEJİK HATA OLACAKTIR'

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ise "Bugün açıklanan bilgiler, Rusya'nın Ukrayna'yı yıkmak için tasarlanmış faaliyetlerinin boyutuna ışık tutuyor ve Kremlin'in düşüncesine dair bir fikir veriyor. Rusya gerilimi düşürmeli, saldırganlık ve dezenformasyon kampanyalarına son vermeli ve bir diplomasi yolu izlemelidir. Birleşik Krallık ve ortaklarımızın defalarca söylediği gibi, Ukrayna'ya yapılacak herhangi bir Rus askeri saldırısı, ciddi maliyetleri olan büyük bir stratejik hata olacaktır. İngiltere'nin Ukrayna konusundaki tutumu da açık. Kırım da dahil olmak üzere uluslararası tanınmış sınırları içinde (Ukrayna'nın) egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açık bir şekilde destekliyoruz. Ukrayna bağımsız, egemen bir ülkedir" ifadelerini kullandı.