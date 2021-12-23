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İnsanların büyüttüğü şempanze, diğer maymunlarla aynı kafese konuldu! Sonrasında olanlara kimse inanamadı - Son Dakika

İnsanların büyüttüğü şempanze, diğer maymunlarla aynı kafese konuldu! Sonrasında olanlara kimse inanamadı

23.12.2021 09:33

İran'da annesi tarafından terk edilmesinin ardından hayvanat bahçesi çalışanları tarafından büyütülen şempanze, sosyalleşmesi için diğer maymunların arasına konuldu. Ancak diğer maymunlar, aralarına almadıkları şempanzeyi parçalayarak öldürdü.

İran'da annesi tarafından terk edilen Baran adlı şempanze, tek başına hayatta kalamayacağına karar verilmesinin ardından Kenya'daki Sweetwaters Şempanze Koruma Alanı'na nakledildi. Baran burada hayvanat bahçesi bakıcıları tarafından büyütüldü.

SADECE İNSANLARI GÖRDÜ

Baran adlı şempanze, doğumunun ardından yetişkin bir şempanze haline gelene kadar sadece insanları görerek büyüdü ve bu ortamda yetişti. Ancak Baran'ın daha sonra kendi türü ile birlikte yaşamasına karar verildi.

İnsanların büyüttüğü şempanze, diğer maymunlarla aynı kafese konuldu! Sonrasında yaşananlara kimse inanamadı

AŞAMA AŞAMA İLERLENDİ

Baran'ın diğer maymunlarla aynı kafese konulması aşama aşama gerçekleştirildi. 90 günlük alışma sürecinin ardından Baran, diğer maymunlarla aynı kafese alındı ancak diğer maymunlar, düşman olarak gördükleri Baran'ı öldüresiye dövdü. Bakıcılar yetişene kadar ise Baran ağır yaralanmıştı. Baran, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İnsanların büyüttüğü şempanze, diğer maymunlarla aynı kafese konuldu! Sonrasında yaşananlara kimse inanamadı

"BUNU YAPMAK ZORUNDAYDIK"

Hayvanat bahçesi yetkilileri, şempanzelerin doğaları gereği kendi türleri arasında yaşamaları gerektiğini belirterek, "Şempanzeler, sağlıklı ve doğal bir sosyal yaşam için gerekli becerileri kazanmaları adına kendi sosyal grupları içinde yaşaması gereken sosyal canlılardır" açıklaması yaptı. Baran'ın hikayesi herkesi üzdü.

İnsanların büyüttüğü şempanze, diğer maymunlarla aynı kafese konuldu! Sonrasında olanlara kimse inanamadı

İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İnsanların büyüttüğü şempanze, diğer maymunlarla aynı kafese konuldu! Sonrasında olanlara kimse inanamadı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (1)
  • Bülent Selik: Anasının bi bildiği varmış...vahşi doğa bu..değiştirmeyeceğiniz tek şey vahşi doğa kanunları...ona bari müdahale etmeyin.açlıktan sessiz sedasız ölecekti.sizin yüzünüzden parçalanarak öldü.... Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: İnsanların büyüttüğü şempanze, diğer maymunlarla aynı kafese konuldu! Sonrasında olanlara kimse inanamadı - Son Dakika
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