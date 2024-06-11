Intel'in İsrail'deki çip fabrikası projesi iptal edildi - Son Dakika
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Dünya

Intel'in İsrail'deki çip fabrikası projesi iptal edildi

Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Intel'in İsrail'deki çip fabrikası projesi iptal edildi. İsrail Maliye Bakanlığı'nın da fabrika kurulumunu durdurma kararından haberdar olduğu belirtiliyor. Proje, 25 milyar dolarlık bir yatırımla Kiryat şehrinde inşa edilmesi planlanmıştı. İntel'in İsrail'deki üst düzey yöneticileri, ABD'deki bir fabrikada görevlendirildi. İsrailli yetkililerden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

11.06.2024 16:48
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( ANKARA) - Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Intel'in İsrail'deki tedarikçileri, geçtiğimiz günlerde şirketin yeni kurulacak çip fabrikası için gerekli ekipman ve malzemelerin tedariğine ilişkin sözleşmelerin iptal edildiğiyle ilgili bilgilendirme notu aldı. İsrail Maliye Bakanlığı'nın da şirketin fabrika kurulumunu durdurma kararından haberdar olduğu konuşuluyor.

İsrail'in ekonomi haber sitesi Calcalist'e göre, geçen aralık ayında yapılacağı duyurulan çip fabrikasının, 25 milyar dolarlık bir yatırımla Kiryat şehrinde inşa edilmesi planlanmıştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun "İsrail tarihindeki en büyük yatırım" olarak tanımladığı bu proje, İsrail hükümetiyle yapılan anlaşma kapsamında şirketin 3,2 milyar dolar tutarında teşvik alması kararlaştırılmıştı. Buna yönelik İsrailli tedarikçiler de, on yıl içinde 60 milyar şekel değerinde ürün ve hizmet satın alma taahhüdü vermişti. Fabrikanın yapımının 2026'da tamamlanması bekleniyordu.

Ancak İntel'in İsrail'deki pek çok üst düzey yöneticisi, ABD'nin İsrail'de çip fabrikası kurulmasını teşvik etme programı kapsamında Intel'in Ohio'da kurmakta olduğu bir fabrikada görevlendirildi. Intel, konuyla ilgili "İsrail bizim en önemli küresel üretim ve Ar-Ge tesislerimizden biri olmaya devam ediyor ve biz de bu bölgeye olan bağlılığımızı sürdürüyoruz. Daha önce de belirtildiği gibi, Intel'in dünyanın her yerindeki tesislerindeki yapılan üretiminin kapsamı ve genişleme hızı, bir dizi değişen faktöre bağlıdır. Özellikle sektörümüzde bu büyüklükteki bir projeyi yönetmek genellikle program ayarlamalarını içerir. Kararlarımız iş koşullarına, piyasa dinamiklerine ve sorumlu sermaye yönetimine dayanmaktadır" cevabını verdi.

İsrailli yetkililerden konuyla alakalı henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Intel'in İsrail'deki çip fabrikası projesi iptal edildi - Son Dakika

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