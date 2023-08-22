İpsala Sınır Kapısı Açık mı? İpsala Sınır Kapısı Ne Zaman Açılacak? - Son Dakika

İpsala Sınır Kapısı Açık mı? İpsala Sınır Kapısı Ne Zaman Açılacak?

İpsala Sınır Kapısı Açık mı? İpsala Sınır Kapısı Ne Zaman Açılacak?
Son Güncelleme: 22.08.2023 09:59

Yunanistan'daki orman yangınları nedeniyle İpsala Sınır Kapısı kapatıldı. Ancak yangınların kontrol altına alınmasıyla sınır kapısı açıldı. İpsala Sınır Kapısı, Yunanistan ile Türkiye arasında yolcu ve ticari araç giriş çıkış işlemlerinin yapıldığı tek gümrük kapısıdır.

İpsala sınır kapısı açık mı, neden kapandı ve İpsala sınır kapısı ne zaman açılacağı merak ediliyor. Yunanistan'daki orman yangınlarından dolayı İpsala Sınır Kapısı ile bağlantılı tüm yollar trafiğe kapatılmıştı. Ardından, İpsala sınır kapısı açık mı? İpsala sınır kapısı ne zaman açılacak? soruları sıklıkla araştırılıyor. İpsala sınır kapısı açık mı? İpsala sınır kapısı ne zaman açılacak? Detaylar haberimizdedir…

İPSALA SINIR KAPISI AÇIK MI?

Yunanistan'da devam eden orman yangınının Türkiye'ye yaklaşması nedeniyle İpsala Sınır Kapısı kapatıldı. Yangınların etkili olduğu bölgelerde bulunan birçok köy tahliye edildi. Feres- Dedeağaç yolu ise güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Duman, Gümülcine, İskeçe ve kısmen Volos'a kadar ulaşırken bölgede acil durum ilan edildi. 12 ev ve 2 kilise hasar görürken birçok köy önlem amacıyla boşaltıldı. Ancak yangınların kontrole alınması sebebiyle sınır kapısı açılmıştır.

İpsala sınır kapısı açık mı? İpsala sınır kapısı ne zaman açılacak?

İPSALA SINIR KAPISI NE ZAMAN AÇILACAK?

İpsala Sınır Kapısı Yunanistan hudut sınırında, Yunanistan'ın Kipi gümrüğü karşısında bulunmaktadır. Yunanistan ile Türkiye arasında hem yolcu hem de ticari araç giriş çıkış işlemlerinin aynı anda yapıldığı tek gümrük kapısıdır. Dört gruplu bir vardiya sistemi ile 24 saat hizmet vermektedir.

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Son Dakika Dünya İpsala Sınır Kapısı Açık mı? İpsala Sınır Kapısı Ne Zaman Açılacak? - Son Dakika


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SON DAKİKA: İpsala Sınır Kapısı Açık mı? İpsala Sınır Kapısı Ne Zaman Açılacak? - Son Dakika
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