Irak Sınırlarını Kapatma Kararı Aldı

IRAK yönetimi, ülke sınırlarının tamamen kapatıldığını açıkladı.
Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, ülke sınırlarının tamamen kapatıldığını ve güvenlik güçlerinin Irak'ı korumak için Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin emirlerini beklediğini duyurdu.
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