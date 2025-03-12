İran’ın Nükleer Meselesi İçin Zirve

(ANKARA) - Çin, Rusya ve İran, 14 Mart Cuma günü Çin'in başkenti Pekin'de "İran'ın nükleer meselesi" hakkında toplantı yapacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Çin'in 14 Mart Cuma günü Pekin'de, Rusya ve İran ile "İran'ın nükleer meselesi" hakkında görüşmeler yapacağını bildirdi. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu'nun, toplantıya başkanlık edeceği kaydedildi. Toplantıya ilişkin ayrıntılar ise net olarak açıklanmadı. İran da cuma günü Rusya ve Çin ile görüşmelerin yapılacağını doğruladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Rusya'nın İran'ın nükleer anlaşmasıyla ilgili durumu ABD ile görüştüğünü ve Avrupa ülkeleriyle bu konuda bazı temaslar sürdüğünü belirten söylemlerinin ardından geldi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İran'ın nükleer silah üretme gücünü kalıcı olarak engelleyecek yeni bir anlaşma için görüşmeler yapmayı talep etmişti. ABD medyasında yer alan haberlere göre, Pekin toplantısının Trump yönetiminin bu girişimlerinden sonra diplomatik çabalarını yeniden canlandırmaya odaklanması bekleniyor.