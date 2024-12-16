İran, Şam Büyükelçiliği'nin Faaliyetlerine Devam Edecek - Son Dakika
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İran, Şam Büyükelçiliği'nin Faaliyetlerine Devam Edecek

İran, Şam Büyükelçiliği\'nin Faaliyetlerine Devam Edecek

İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, Şam Büyükelçiliği'nin çalışmalarına devam edeceğini belirterek, çalışanlarının kısa süreliğine Beyrut'a gönderildiğini açıkladı.

16.12.2024 13:40  Güncelleme: 13:41
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İRAN, Şam'daki büyükelçilikte faaliyetlerini devam ettireceğini açıkladı.

İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, İran'ın Şam Büyükelçiliği'nin son durumuna ilişkin bilgi paylaştı. Ekberi, "Bir sorun yaşanmasın, diye Şam Büyükelçiliği'ndeki çalışanlarımızı bir iki günlüğüne Beyrut'a göndermiştik. Şam Büyükelçiliğimiz yakında faaliyetine başlayacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İran, Şam Büyükelçiliği'nin Faaliyetlerine Devam Edecek - Son Dakika

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