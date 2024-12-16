İran, Şam Büyükelçiliği\'nin Faaliyetlerine Devam Edecek

Dünya

İRAN, Şam'daki büyükelçilikte faaliyetlerini devam ettireceğini açıkladı.

İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, İran'ın Şam Büyükelçiliği'nin son durumuna ilişkin bilgi paylaştı. Ekberi, "Bir sorun yaşanmasın, diye Şam Büyükelçiliği'ndeki çalışanlarımızı bir iki günlüğüne Beyrut'a göndermiştik. Şam Büyükelçiliğimiz yakında faaliyetine başlayacaktır" dedi.