İRAN, Şam'daki büyükelçilikte faaliyetlerini devam ettireceğini açıkladı.
İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, İran'ın Şam Büyükelçiliği'nin son durumuna ilişkin bilgi paylaştı. Ekberi, "Bir sorun yaşanmasın, diye Şam Büyükelçiliği'ndeki çalışanlarımızı bir iki günlüğüne Beyrut'a göndermiştik. Şam Büyükelçiliğimiz yakında faaliyetine başlayacaktır" dedi.
Son Dakika › Dünya › İran, Şam Büyükelçiliği'nin Faaliyetlerine Devam Edecek - Son Dakika
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