İran Su Krizi Uyarısı

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Su tüketimini kontrol edip yönetmezsek eylül ve ekim gibi aylarında barajlarda hiç su kalmayacak" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Zencan eyaletinde İl Planlama Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, ülkede yaşanması muhtemel su krizine dikkati çekti. Pezeşkiyan, "Su krizi bugün toplumun ciddi sorunlarından biri. Tüm veriler su kaynaklarının azaldığını ve kuraklığa doğru ilerlediğimizi göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Kontrollü su tüketimi olmaması durumunda ülkenin birçok kentinde su sorunu yaşanacağını belirten Pezeşkiyan, "Eğer su tüketimini kontrol edip yönetmezsek eylül ile ekim aylarında barajlarda hiç su kalmayacak, Tahran'da su olmayacak ve ciddi sorunlarla karşılaşacağız" diye konuştu.