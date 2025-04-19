İran ve ABD Müzakereleri Umman'da Devam Edecek

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün Roma'da gerçekleştirilen ABD ile ikinci tur dolaylı müzakerelerin "yapıcı ve iyi" geçtiğini, bir sonraki turun Umman'da yapılacağını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran medyasına yaptığı açıklamada; bugün Roma'da gerçekleştirilen İran - ABD ikinci tur dolaylı müzakerelerinin "yapıcı ve iyi" geçtiğini söyledi. Arakçi, dört saat süren oturuma Umman tarafından aracılık edildiğini belirterek, bir sonraki görüşme turunun çarşamba günü Umman'da başlayacağını bildirdi.

Tahran ile Washington'un bazı ilke ve hedefler konusunda "daha iyi bir anlayışa" ulaştığını söyleyen Arakçi, detay paylaşmadı. İran devletine bağlı haber ajansı IRNA'ya göre; Arakçi, "Müzakerelerin konusu bizim açımızdan nükleer programdır ve bu konuya bağlı kalacağız. Açıkça belirtmek gerekirse, İran'ın barışçıl nükleer programına duyulan güvenin inşa edilmesi karşılığında yaptırımların kaldırılması dışında bir konu müzakerelere dahil edilmeyecek. Amerikalılar da şu ana kadar bu çerçeveye bağlı kaldı" dedi. Arakçi müzakere sürecinde "aşırı iyimserlik ya da kötümserlikten" kaçınılması gerektiği uyarısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bagai de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Arakçi'nin sözlerini yineleyerek bugünkü oturumu "yapıcı atmosferde gerçekleşen faydalı dolaylı görüşmeler" olarak tanımladı. Bagai, "Taraflar, birkaç gün içinde teknik düzeyde dolaylı görüşmelere devam etmeyi ve ardından önümüzdeki cumartesi günü kendi seviyelerinde yeni bir tur yapmayı kabul etti" dedi.

Umman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Bugünkü Roma görüşmesinde İran Dışişleri Bakanı Dr. Seyyid Abbas Arakçi ile ABD Başkanlık Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr el-Busaidi aracılığıyla, İran'ın tamamen nükleer silahlardan ve yaptırımlardan arındırılmasını, aynı zamanda barışçıl nükleer enerji geliştirme yeteneğini sürdürmesini sağlayacak adil, kalıcı ve bağlayıcı bir anlaşmayı hedefleyen müzakerelerin bir sonraki aşamasına geçme konusunda anlaştıklarını" belirtti.