İskenderiye'de Roma Dönemine Ait Çömlek Atölyesi Bulundu - Son Dakika
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İskenderiye'de Roma Dönemine Ait Çömlek Atölyesi Bulundu

12.04.2022 12:16
İskenderiye'de Roma Dönemine Ait Çömlek Atölyesi Bulundu

KAHİRE, 12 Nisan (Xinhua) — Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İskenderiye'nin batısında bulunan Tabet Matruh bölgesinde çalışan Mısırlı bir arkeolog heyetinin Roma döneminin başlangıcına tarihlenen bir çömlek atölyesini kazmayı başardığı belirtildi. Mısır Eski Eserler Üst Kurulu genel sekreteri Mustafa Waziri atölyenin, ikisi kaya duvarlara oyulmuş bir grup ocaktan oluştuğunu söyledi. Waziri, duvara […]

<a class='keyword-sd' href='/iskenderiye/' title='İskenderiye'>İskenderiye</a>'de <a class='keyword-sd' href='/roma/' title='Roma'>Roma</a> Dönemine Ait Çömlek Atölyesi Bulundu

KAHİRE, 12 Nisan (Xinhua) — Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İskenderiye'nin batısında bulunan Tabet Matruh bölgesinde çalışan Mısırlı bir arkeolog heyetinin Roma döneminin başlangıcına tarihlenen bir çömlek atölyesini kazmayı başardığı belirtildi. Mısır Eski Eserler Üst Kurulu genel sekreteri Mustafa Waziri atölyenin, ikisi kaya duvarlara oyulmuş bir grup ocaktan oluştuğunu söyledi. Waziri, duvara oyulmuş iki ocaktan bir tanesinin iyi korunmuş bir durumda bulunduğunu, batı tarafında tonozlu bir girişe sahip olduğunu ekledi.

Mısır Eski Eserler Üst Kurulu'nda Mısır'a ait Eski Eserler Bölümü başkanı Ayman Ashmawy, heyetin, iki ocağın güneyinde, içinde çok sayıda kap kacak ve sofra eşyası bulunduğu için muhtemelen günlük kullanıma yönelik araçların depolanmasında kullanıldığı düşünülen bir başka binayı daha gün ışığına çıkardığını söyledi. Öte yandan, arkeoloji heyetinin başkanı İbrahim Mustafa kazıda, üzerlerinde Büyük İskender, tanrı Zeus, Kraliçe Kleopatra'nın portreleri bulunan ve çoğunluğu Ptolemaios hanedanlığı dönemine tarihlenen büyük bir sikke koleksiyonunun da bulunduğunu söyledi. Mustafa'nın verdiği bilgilere göre, kazıda ortaya çıkarılan eserler arasında tanrılara ve kadınlara ait terakota heykellerin yanı sıra olta iğneleri ile bir tekneye ait bir çapa da bulunuyor.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya İskenderiye'de Roma Dönemine Ait Çömlek Atölyesi Bulundu - Son Dakika


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