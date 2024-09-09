İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Görüştü

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Görüştü

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelerek siyasi ve ticari gelişmeleri ele aldı. İki lider, karşılıklı saygı ve kazan-kazan işbirliği çağrısında bulunarak, ikili ilişkileri güçlendirmenin önemini vurguladı.

09.09.2024 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSPANYA Başbakanı Pedro Sanchez, Çin Devlet Başkanı Şi Cinpig ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi ve ticari gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ikili siyasi ve ticari ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan Çin gezisinin ilk durağı olan Pekin'e ulaştı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelen İspanya Başbakanı Sanchez görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkan Xi Jinping, sıcak karşılamanız için teşekkür ederim. Çin ve İspanya barışın savunucusu ve çok taraflı düzene bağlı iki dost ülkedir. Bugün karşı karşıya olduğumuz pek çok zorluk var: iklim acil durumu, uluslararası barış ve istikrara yönelik tehditler, yoksulluk ve eşitsizlikle mücadele. Farklılıkları müzakere yoluyla, diyalog ve işbirliği ruhu içerisinde ve çok taraflı çerçeveler dahilinde çözmek için birlikte çalışmalıyız" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamasa ise, "Devlet Başkanı Xi Jinping İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile görüştü. Hem Çin hem de İspanya, sorumluluk ve görev bilinciyle, ülkeler arasında karşılıklı saygı ve kazan-kazan işbirliği çağrısında bulunmakta ve çok taraflılığı ve serbest ticareti desteklemektedir. Önümüzdeki yıl Çin-İspanya kapsamlı stratejik ortaklığının 20. yıldönümü olacak. İki tarafın ikili işbirliğini güçlendirmesi, çok taraflı işbirliğini genişletmesi ve bu kapsamlı stratejik ortaklığı daha da zenginleştirmesi gerekmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, İspanya, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 01:02:29. #1.12#
SON DAKİKA: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement