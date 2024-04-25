İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, eşinin yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma açılmasının ardından kamu görevlerini askıya aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, eşinin yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma açılmasının ardından kamu görevlerini askıya aldı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, eşinin yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma açılmasının ardından kamu görevlerini askıya aldı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, eşinin yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma açılmasının ardından görevde kalıp kalmayacağı konusunda karar vermek için kamu görevlerini askıya aldı. Sanchez, eşinin onurunu ve işini savunacağını belirtti. Mahkeme, Begona Gomez'e yönelik suçlamaların detaylarını açıklamadı, ancak nüfuz ticareti ve yolsuzluk iddialarının araştırıldığını belirtti.

25.04.2024 00:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bir mahkemenin karısı hakkında ön soruşturma açmasından sonra, görevde kalıp kalmayacağını “durup, düşünmek” için kamu görevlerini askıya aldı.

İspanyol lider yaptığı yazılı açıklamada, “hükümete liderlik etmeyi sürdürmek ya da bu onuru reddetmek” konusunda acilen karar vermek zorunda olduğunu söyledi.

Mahkeme, Begona Gomez’e karşı yolsuzluk iddiaları için harekete geçirildiğini açıkladı.

Sanchez ise, karısının onurunu ve işini yargıda savunacağını belirtti.

Begona Gomez hakkındaki şikayet, yolsuzlukla mücadele kampanyası yürüten Manos Limpias (Temiz Eller) tarafından yapıldı. Topluluk son yıllarda medyada önemli yer bulan davalarda yer aldı ve aşırı sağla bağlantılı bir lideri var.

İspanya Başbakanı, 29 Nisan’da medya önünde kararını açıklayacağını ve iktidarda kalmanın “sağın ve aşırı sağın siyaseti çevirmeye çalıştığı çamurun” içinde kalmaya değip değmeyeceğini düşüneceğini belirtti.

Sanchez X platformandaki uzun açıklamasında aylardır, eşini hedef alarak kendisini siyasi ve kişisel anlamda zayıflatmaya çalışan “taciz stratejisinden” şikayet etti.

Mahkeme, Begoma Gomez’e yönelik suçlamaların detaylarını açıklamadı, ancak nüfuz ticareti ve yolsuzluk iddialarının araştırıldığını belirtti.

Ancak, El Confidencial internet sitesi, soruşturmada Gomez’in kamu parası ve ihalesi alan şirketlerle bağlantılarına odaklanılacağını belirtildi.

Özellikle de turizm grubu Globalia ve 2020’de yönettiği IE Afrika Merkezi adlı vakıf arasında yapılan “sponsorluk anlaşmasından” bahsedildi. Globalia, 2020’deki Covid 19 krizi döneminde havayolları şirketi Air Europa’nın kurtarılması için devletten 475 milyon euro almıştı.

İspanya’daki muhafazakâr Halk Partisi (PP) parlamentoda açıklama talep ederken, Başbakan “her şeye rağmen” adalete inandığı yanıtını verdi.

İspanyol medyası, Sanchez’in parlamentodan Madrid’deki konutuna üzgün bir şekilde gittiğini bildirdi. Başbakan daha sonra da, PP Lideri Alberto Nunez Feijoo’yu kendisini devirmek için aşırı sağcı Vox ile işbirliği yapmakla suçladı.

Kaynak: BBC

İspanya, Hukuk, Medya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, eşinin yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma açılmasının ardından kamu görevlerini askıya aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

00:11 Araç sahipleri dikkat Motorine gece yarısı indirim geldi Araç sahipleri dikkat! Motorine gece yarısı indirim geldi
22:59 Meteoroloji’den 44 ile toz taşınımı uyarısı Meteoroloji'den 44 ile toz taşınımı uyarısı
22:39 ABD’deki üniversitelerde İsrail karşıtı protestolar: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı ABD'deki üniversitelerde İsrail karşıtı protestolar: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı
20:42 ABD Başkanı Biden, İsrail ve Ukrayna’yı kapsayan 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı ABD Başkanı Biden, İsrail ve Ukrayna'yı kapsayan 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı
20:40 Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’la görüşen Özel’e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'la görüşen Özel'e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir
00:28 Ankara’da mesire alanında silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti Ankara'da mesire alanında silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti
23:25 Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı finalinde Fatih Karagümrük’ü yendi Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı finalinde Fatih Karagümrük'ü yendi
21:14 CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier’den övgü gecikmedi CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier'den övgü gecikmedi
19:51 Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’dan İmamoğlu’na ziyaret Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan İmamoğlu'na ziyaret
18:15 MHP’den Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt
18:04 Sıfır kilometre diye aldığı otomobil hasarlı çıktı: Direklerine kadar aracımı boyamışlar Sıfır kilometre diye aldığı otomobil hasarlı çıktı: Direklerine kadar aracımı boyamışlar
16:23 ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi
15:45 Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 01:04:25. #1.11#
SON DAKİKA: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, eşinin yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma açılmasının ardından kamu görevlerini askıya aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement