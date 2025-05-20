İspanya'da Telefon Ağı Çöktü - Son Dakika
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Dünya

İspanya'da Telefon Ağı Çöktü

İspanya\'da Telefon Ağı Çöktü

İspanya'da Telefonica'nın güncelleme hatası nedeniyle cep telefonları ve acil servisler devre dışı kaldı.

20.05.2025 13:09
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(ANKARA) - İspanya'da, ülke genelindeki elektrik kesintilerden sadece dört hafta sonra bu kez de dünyanın en büyük telefon operatörlerinden biri olan Telefonica'nın başarısız ağ güncellemesi nedeniyle milyonlarca kişiyi etkileyen çok sayıda cep telefonu şebekesi çöktü. Elektrik kesintilerinin hemen ardından yaşanan bu çöküş, acil servis hatlarını bile devre dışı bıraktı.

Ülke çapında elektrik kesintilerinin yaşanmasından sadece dört hafta sonra İspanya genelinde tüm cep telefonu şebekeleri çöktü. Sorunun, İspanya'nın mobil ağlarının çoğunun operatörü olan Telefonica'nın sistemindeki bir aksaklıktan kaynaklandığı belirtildi. Telefonica'nın planlandığı gibi gitmeyen bir ağ güncellemesi yaptığı ve bunun sonucunda milyonlarca İspanyol vatandaşının ülke çapında elektrik kesintisine uğradığı bildirildi.

Şirketin bir sözcüsü, İspanyol ABC gazetesine yaptığı açıklamada, "sorunun başarısız ağ güncellemesinden kaynaklandığını ve mühendislerinin ağı düzeltmek için çalıştığını" söyledi.

İspanya'nın ikinci büyük şirketi olan ve 18 ülkede telekomünikasyon operasyonları yürüten çok uluslu şirket, dünyanın en büyük telefon operatörlerinden ve mobil ağ sağlayıcılarından biri olarak değerlendiriliyor.

Bu kesintiler, Madrid, Malaga, Barselona, Valensiya, Murcia, Sevilla ve Bilbao dahil olmak üzere tüm büyük şehirlerde bildirilen sorunlarla birlikte ülkenin büyük bir kısmına yayıldı.

Elektrik kesintisi acil servis telefon hatlarını da etkiledi ve Avrupa genelindeki 112 acil servis numarasına İspanya'nın bazı bölgelerinde ulaşılamaz hale geldi. Valencia hükümeti 112 servisine alternatif bir acil servis numarası oluştururken, Aragon'daki 112 servisi sosyal medya üzerinden insanları "112 telefon hattının çalışmadığı" konusunda uyardı ve üç alternatif numarayı aktif hale getirdi.

Bazı şirketlerin sistemleri tamamen donarken; yazılımlarını yükleyemedi veya bilgisayarlarını bağlayamadı.

Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil ve O2 dahil olmak üzere İspanya'nın önde gelen tüm sağlayıcılarında kesintiler meydana geldi. Dünyanın her yerinde internet, sosyal medya, web barındırma platformları, bankalar, oyunlar, eğlence ve daha fazlası gibi hayati hizmetlerdeki kesintileri tespit eden tarafsız bir internet platformu olan Downdetector sitesine göre, sabah 5 sularında başlayan kesinti nedeniyle İspanya halkı, arama yapamadı, mesaj alamadı ya da mobil verilerini kullanamadı. Bunun yanı sıra, insanlar sinyal sıkıntıları, tamamen kesinti ve internet sorunları ile karşılaştı.

İspanya'da nisan ayı sonunda ulusal bir olay ilan edilmesinden sadece haftalar sonra meydana gelen bu olayda La Palma ve Kanarya Adaları şimdiye kadar herhangi bir kesintiden etkilenmemişti. "2025 İber Yarımadası Kesintisi" olarak adlandırılan olayda, İspanya ve Portekiz'deki milyonlarca kişi 28 Nisan'da yaklaşık 10 saat boyunca karanlığa gömülmüştü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya İspanya'da Telefon Ağı Çöktü - Son Dakika

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