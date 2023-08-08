İspanya'da Yarı Çıplak Protestocular Boğa Dövüşüne Karşı Eylem Yaptı - Son Dakika
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İspanya'da Yarı Çıplak Protestocular Boğa Dövüşüne Karşı Eylem Yaptı

08.08.2023 13:58

Boynuzlu başlarına giydikleri şapkalarla yaklaşık 100 yarı çıplak protestocu, boğa dövüşüne karşı İspanyol bir şehre inerek eylem yaptı. Protesto sırasında çekilen fotoğraflar, kadınların Akdeniz yaz güneşinde parlak pembe havluların üzerinde uzandığını ve bazılarının 'Boğaların barış içinde yaşamasını sağlayın' yazılı dövizler taşıdığını gösteriyor. İspanyol adasının boğa dövüşü sezonunun başlangıcında düzenlenen protestoda, hayvan hakları grupları boğa dövüşlerine karşı bilinç oluşturmayı hedefliyor.

Boynuzlu başlarına giydikleri şapkalarla yaklaşık 100 yarı çıplak protestocu, boğa dövüşüne karşı İspanyol bir şehre inerek eylem yaptı. Çoğunluğunu kadınlar oluşturuyordu ve Palma de Mallorca'nın Plaça de Cort meydanında tişörtlerini çıkardılar.

İspanya'da Yarı Çıplak Protestocular Boğa Dövüşüne Karşı Eylem Yaptı

Protesto sırasında çekilen fotoğraflar, kadınların Akdeniz yaz güneşinde parlak pembe havluların üzerinde uzandığını ve bazılarının "Boğaların barış içinde yaşamasını sağlayın" yazılı dövizler taşıdığını gösteriyor. İspanyolca olarak "Majorca boğa dövüşüne karşı" şeklinde slogan atan protestocular duyuldu.

Protesto, İspanyol adasının boğa dövüşü sezonunun başlangıcında düzenlendi. Bir hayvan hakları grubu olan Anima Naturalis'in yayınladığı bir açıklamaya göre, bu sezon 9,000 boğanın hayatına mal olabileceği tahmin ediliyor. Ancak İspanyol nüfusunun %92'si sporu izlemediğini itiraf ediyor.

İspanya'da Yarı Çıplak Protestocular Boğa Dövüşüne Karşı Eylem Yaptı

"Açıklanan nedenler arasında %40'ı konuya ilgi duymadığını, %20'si ise sadece anlamadığını belirtti," ifadesi yer alıyor. "Buna rağmen, 9,000'den fazla boğanın ölmesi ve 50,000'den fazlasının halk festivali gibi etkinliklerde kullanılmak üzere kiralanması ve aynı kaderi paylaşması - bu yıl veya gelecek yıllarda ölüm - tahmin ediliyor."

İspanya'da Yarı Çıplak Protestocular Boğa Dövüşüne Karşı Eylem Yaptı

Grubun koordinatörü Eliana Guerreno, "Halk Partisi ve VOX'un yeni muhafazakar hükümeti bu tür gösterileri etik nedenleri göz önünde bulundurmadan veya bu tür etkinliklerdeki düşük ilgi istatistiklerine bakmadan teşvik ediyorlar. Gelenekler kim olduğumuzu ifade etmenin bir yoludur, ve Balear toplumu dökülen kan ve işkence görmüş bir hayvanın son nefesinden uzaktır" dedi.

2015'ten bu yana, bu aşırı sporun popülaritesi sürekli bir düşüşte.

Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Güncel
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Son Dakika Dünya İspanya'da Yarı Çıplak Protestocular Boğa Dövüşüne Karşı Eylem Yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İspanya'da Yarı Çıplak Protestocular Boğa Dövüşüne Karşı Eylem Yaptı - Son Dakika
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