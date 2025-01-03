Suriye'de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı - Son Dakika
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Suriye'de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı

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İsrail, Suriye'nin Halep ilinin güneydoğusundaki Sefire ilçesine düzenlediği hava saldırısının ardından, hava araçlarıyla askerlerini bölgeye indirdi. Edinilen bilgiye göre; bölgedeki silahlı unsurlarla aralarında çatışmalar yaşanıyor.

03.01.2025 01:35
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İsrail, Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte saldırılarını artırdığı Suriye'de Halep'in güneydoğusundaki Sefire bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırının ardından hava araçlarıyla bölgeye inen çok sayıda İsrail askeri ve Suriye'deki silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı. Sefire bölgesinde, devrik Beşşar Esed rejiminden kalma savunma sanayi tesisleri ile askeri araştırma merkezi bulunuyor.

HALEP'E HAVA SALDIRISI

Suriye'nin Halep ilinin güneydoğusundaki Sefire ilçesine, İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Sefire bölgesinde hava savunma üssü ve 404 nolu depo, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındı. İlk belirlemelere göre, düzenlenen yaklaşık on hava saldırısında bölgede ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

İSRAİL ASKERLERİ VE SİLAHLI UNSURLAR ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

İsrail ordusu askerleri hava araçlarıyla indirme operasyonu yaparken, bölgedeki silahlı unsurlarla aralarında çatışmalar yaşanıyor.

SEFİRE BÖLGESİNDE ESAD'DAN KALAN SAVUNMA TESİSLERİ VE ASKERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ VAR

Sefire bölgesinde, devrik Beşşar Esed rejiminden kalma savunma sanayi tesisleri ile askeri araştırma merkezi bulunuyor.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti. Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Suriye\'de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı
Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Politika, Suriye, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'de İsrail askerleri ile silahlı unsurlar arasında çatışma çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • İdris Güner:
    bizim halepte namaz kılan arkadaşlar İsrail'in işini bitirir orda ?? 43 13 Yanıtla
  • mustafa dabak:
    İsrail kendi sonunu hazırlıyor. 41 14 Yanıtla
  • Davut İdiz:
    orda kaos bitmez 27 1 Yanıtla
  • Reis 13:
    Recep biraz dan eyyy diye başlayarak kınar. korkmayın. 20 7 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    2025 yılında Suriye'den çıkma bı grup İsrail'den Toprak kazanıp barış imzalayacak 2 0 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    analarını biz sklim havada uçağı nasıl gezebilir 0 0 Yanıtla
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