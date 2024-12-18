Netanyahu: Suriye'deki işgali 2025 yılı sonuna kadar devam ettirin - Son Dakika
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Dünya

Netanyahu: Suriye'deki işgali 2025 yılı sonuna kadar devam ettirin

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İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin Hermon Dağı'ndaki tampon bölgede başlattığı işgalin gelecek yılın sonuna kadar devam ettirilmesi talimatını verdiğini yazdı.

18.12.2024 14:13
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Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Netanyahu'nun dün gittiği Hermon Dağı'ndaki tampon bölgede İsrail ordusuna bazı talimatlar verdiği belirtildi. Netanyahu'nun orduya Hermon Dağı'ndaki tampon bölgede işgalin 2025 sonuna kadar sürdürülmesi talimatı verdiği ifade edildi.

HERMON DAĞI'NDAKİ TAMPON BÖLGEYE GİTMİŞTİ

İsrail Başbakanı, dün Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yle birlikte 7 Aralık sonrası işgal edilen Hermon Dağı'ndaki tampon bölgeye gitmişti.

İŞGALİN GELECEĞİNE YÖNELİK YÖNERGELER BELİRLENDİ

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun burada İsrail ordusunun Hermon Dağı'nda tampon bölgedeki işgalinin "geleceğine yönelik yönergeleri belirlediği" belirtilmiş ancak detay verilmemişti.

Netanyahu, Hermon Dağı'ndaki tampon bölgede yaptığı açıklamada, buradaki işgalin "İsrail'in güvenliğini sağlayacak düzenleme bulunana kadar" süreceğini belirtmişti.

Netanyahu: Suriye\'deki işgali 2025 yılı sonuna kadar devam ettirin
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Netanyahu: Suriye'deki işgali 2025 yılı sonuna kadar devam ettirin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ALİÇO null:
    ananın pıttığını Türkiye sana gösterecek. 21 33 Yanıtla
  • Fatih Kucuk:
    kopek soyu bu insansa ben hayvanim 14 24 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Yeni komşumuz ÎSRAÎL hayirli uğrlu olsun 21 7 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Bazı arkadaşlar, haritayı açıp bir baksın bence, Şam nerede, biz mi İsraile komşu olmuşuz yoksa, gelmiş izrail Hatay sınırlarına kadar da, bizim mi haberimiz yok, gelmiş komşu olmuş bize izrail. İnsan kendi ülkesine anca bu kadar düşman olabilirdi.. 5 3 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Kuduz köpek!!! 6 2 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    nettinYahu ya yapılan pıttık yorumu:)) yahu neden dislike yaptınız. nittinyahu yu nekadar seven varmış. zaten sorunda bu isimleri Ahmet Mehmet ama yaptikları David benyamin 0 0 Yanıtla
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