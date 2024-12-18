Netanyahu: Suriye\'deki işgali 2025 yılı sonuna kadar devam ettirin

Mustafa Turgut:

Bazı arkadaşlar, haritayı açıp bir baksın bence, Şam nerede, biz mi İsraile komşu olmuşuz yoksa, gelmiş izrail Hatay sınırlarına kadar da, bizim mi haberimiz yok, gelmiş komşu olmuş bize izrail. İnsan kendi ülkesine anca bu kadar düşman olabilirdi..