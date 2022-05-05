İsrail'de baltalı iki saldırgan yoldan geçenlere saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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İsrail'de baltalı iki saldırgan yoldan geçenlere saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı

05.05.2022 22:58

İsrail'in Elad şehrinde iki saldırgan, ellerindeki silah ve baltayla yoldan geçenlere saldırdı. 3 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in doğusunda yer alan Elad kentinde kimliği belirsiz 2 kişi tarafından yoldan geçenlere silah ve baltayla düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybetti, 1'i ağır en az 4 kişi ise yaralandı.

YAKALANMALARI İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Saldırının ardından şüphelilerin olay yerinden kaçtığı ve polisin saldırganları yakalamak için helikoptere destekli operasyon başlattığı ifade edildi.

SİLAH, BALTA VE BIÇAKLA SALDIRDILAR

Görgü tanıkları, saldırganlardan birinin ateşli silah kullandığını, diğerinin ise balta veya büyük bir bıçak kullandığını belirtirken, iki saldırganın araçla olay yerinden kaçtığını ifade etti.

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Tel Aviv, İsrail, Silah, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya İsrail'de baltalı iki saldırgan yoldan geçenlere saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


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