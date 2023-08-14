İsrail'de sıcak hava dalgası nedeniyle asker hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'de sıcak hava dalgası nedeniyle asker hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 14.08.2023 21:47

İsrail'de Elad kenti yakınlarında bir ormanda eğitim tatbikatı sırasında bir asker sıcak hava dalgası nedeniyle hayatını kaybetti.

İsrail'de bir askerin, sıcak hava dalgası nedeniyle eğitim tatbikatı sırasında öldüğü bildirildi. Askerin sıcak çarpması veya susuzluk nedeniyle ölmüş olabileceği belirtilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

TATBİKAT SIRASINDA ÖLDÜ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Elad kenti yakınlarındaki bir ormanda eğitim tatbikatı sırasında bir askerin yere yığılarak öldüğü belirtildi. Hillel Nehemiah Ofen adlı 20 yaşındaki askere olay yerinde ilk tıbbi müdahaleyi yapan sağlık ekiplerinin, Ofen'in sıcak çarpması veya susuzluk nedeniyle ölmüş olabileceğini değerlendirdiği kaydedildi.

TÜM TATBİKATLAR İPTAL EDİLDİ

Ordu, askerin muzdarip olduğu, altta yatan herhangi bir sağlık sorunu hakkında bilgisi olmadığını ve olayla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu. Ölümcül olayın ardından, İsrail ordusu Kara Kuvvetleri, çarşamba (16 Ağustos) sabah 5'e kadar tüm eğitim tatbikatlarını durdurdu.

İsrail'de asker sıcak hava dalgası nedeniyle eğitim tatbikatında hayatını kaybetti

HAVALİMANLARINDA RÖTAR YAŞANIYOR

Öte yandan İsrail basınının aktardığına göre, sıcak hava dalgası nedeniyle ülkenin en büyük havaalanı Ben-Gurion Havaalanı'nda çok sayıda uçuşta gecikme yaşanması bekleniyor. İsrail Havalimanları İşletmesinden yapılan açıklamada, "Hava koşulları ve bunun kontrol ünitelerindeki teknik sistemlere etkisi nedeniyle ve uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla havalimanına iniş yapan uçuşların geçici olarak iptal edilmesine karar verildi." ifadeleri yer aldı.

SICAKLIKLAR 40 DERECEYİ AŞTI

Son günlerde hava sıcaklıklarının arttığı İsrail'de, özellikle ülkenin güney kesimlerinde 40 dereceyi aşan sıcaklıklar yaşanıyor. Sağlık yetkilileri, sıcaklığın yoğun olduğu saatlerde güneşten kaçınılması, bol su içilmesi ve özellikle çocuk ve yaşlıların güneşte kalmamasına dikkat edilmesi için çağrı yapıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail'de sıcak hava dalgası nedeniyle asker hayatını kaybetti - Son Dakika
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