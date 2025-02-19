İsrail\'den Şam\'a hava saldırısı

Emre Acar:

İsrail kahrolsun demek içimden geliyor fakat haklı olduklarınıda düşünmüyor değilim bizde yanı başımızda Irak yıkıldığında terör yuvalarını bombalıyoruz diye Irak çok bombaladık askeri gereçlerini yoketmek için saldırıyorlar silahsız hiçbirşeyi olmayan bir ülke çok daha iyi bir komşu rakip ülke olabilir