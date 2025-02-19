İsrail'den Şam'a hava saldırısı - Son Dakika
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Dünya

İsrail'den Şam'a hava saldırısı

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61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de toprak işgaline başlayan İsrail ordusu, gece yarısı dikkat çeken bir hava saldırısı düzenledi. Başkent Şam'ın kırsalında yer alan Sasa bölgesine düzenlenen saldırıda Baas rejiminden kalan silahların hedef alındığı ifade edilirken saldırının görüntüleri de paylaşıldı.

19.02.2025 10:50
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İsrail ordusu, gece saatlerinde Suriye'nin güneyine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, hava saldırısının başkent Şam'ın kırsalında yer alan Sasa bölgesine gerçekleştirildiği belirtildi.

BAAS REJİMİNDEN KALAN SİLAHLAR HEDEF ALINDI

Saldırıda, çöken Baas rejiminden kalan silahların hedef alındığı ileri sürüldü. Açıklamayla birlikte hava saldırısının görüntüleri de paylaşıldı. İsrail ordusu, Baas rejiminden kalan "silahları hedef almak" bahanesiyle Suriye'ye sık sık hava saldırıları düzenliyor.

İSRAİL'İN SURİYE'YE YÖNELİK SALDIRILARI VE İŞGALİ

Suriye'de 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye yönelik saldırıları yoğunlaştı.

İsrail ordusu, hava saldırıları ile Suriye ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha ederek, Suriye topraklarında yer alan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

İsrail ordusu, sık sık 8 Aralık sonrası işgalini genişlettiği Dera ve Kuneytra illeri kırsalında, sivil yerleşimi tahrip ederek kontrol noktaları kuruyor.

İsrail\'den Şam\'a hava saldırısı
Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Suriye, İsrail, Dünya, Sasa, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'den Şam'a hava saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Emre Acar:
    İsrail kahrolsun demek içimden geliyor fakat haklı olduklarınıda düşünmüyor değilim bizde yanı başımızda Irak yıkıldığında terör yuvalarını bombalıyoruz diye Irak çok bombaladık askeri gereçlerini yoketmek için saldırıyorlar silahsız hiçbirşeyi olmayan bir ülke çok daha iyi bir komşu rakip ülke olabilir 7 116 Yanıtla
  • barış özcan:
    Suriye şuan sabrediyor, ordu düzene girsin, yeterli silah tedarik edilsin sonra hava savunma sistemleri gelecek, ondan sonra İTrail düşünsün. 50 20 Yanıtla
  • bülent C.:
    Bunlar iyice b....... çıkardı . Bunlar oradan sürülmeden orta doğuya huzur yok. Bunu anlamayan liderlerde ayrı bir kafada yaşıyorlar :((( 57 4 Yanıtla
  • Selim Yavuz:
    Katil ADİ İTRAİL 47 5 Yanıtla
  • Muhyettin erdogmus:
    Türkiye İsrail'e saldirsin bizde o yürek yok am 14 22 Yanıtla
  • Chen Medya :
    bunlara bu yetkiyi kim veriyor istediği ülke sınırlarını ihlal edip istediği yeri vuruyor kimse ses cikarmazsa böyle olur 19 1 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    TEK ŞART TÜRKİYE İLE SURİYE SAVAŞ MÜTTEFİKİMİZ ANTLAŞMASI YAPMALARI 13 4 Yanıtla
  • Sefer tolun:
    hep boş konuşmalar bunlar icraat lazım bu can sıkıcı hadiselere karşı dik durmak lazım düşmanı korkutmazsan düşman seni nişey saymaz 8 4 Yanıtla
  • Yusuf Arslan:
    colani Suriye elden gidiyor sesin niye çıkmıyor senin askerin yokmu niye cevap vermiyon 9 0 Yanıtla
  • k K:
    bizim saray bu duruma cok seviniyordur belki 3 1 Yanıtla
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