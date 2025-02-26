İsrail'den Şam'a Hava Saldırısı

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(ANKARA)- İsrail Savunma Kuvvetleri (İDF) İsrail Hava Kuvvetleri'nin Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde birkaç askeri hedefi vurduğunu açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz saldırıların amacının Suriye rejim güçlerinin ya da diğer terörist grupların Suriye'nin güneyindeki IDF tampon bölgesini ihlal etmemesini sağlamak olduğunu söyledi.

Lübnan medyasının Suriye Gözlemevi'ne dayandırdığı haberine göre ise IDF, Şam'ın güneyinde birkaç askeri hedefe saldırı düzenledi.