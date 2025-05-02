İsrail'den Şam'a Hava Saldırısı - Son Dakika
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İsrail'den Şam'a Hava Saldırısı

İsrail\'den Şam\'a Hava Saldırısı

İsrail, Şam'daki başkanlık sarayı yakınında hava saldırısı düzenledi; tehditleri kabul etmeyeceğini belirtti.

02.05.2025 13:03
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İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan başkanlık sarayı yakınındaki bir noktaya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Bu, Suriye'de Dürziler ve silahlı gruplar arasındaki çatışmaların çıkmasından bu yana İsrail'in gerçekleştirdiği ikinci hava saldırısı.

Saldırıyla ilgili Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı İsrael Katz'dan ortak açıklama geldi.

Açıklamada, "Bu, Suriye rejimine net bir mesajdır. Şam'ın güneyine güç konuşlandırılmasına ya da Dürzi topluluğa yönelik herhangi bir tehdide izin vermeyeceğiz" dendi.

İsrail ordusunun Türkçe sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bir paylaşımda "Savaş uçakları bu gece Şam'da Ahmed Hüseyin eş-Şera'nın sarayının yakınındaki bölgede saldırı düzenledi" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda saldırıya dair detay verilmedi.

Suriye yönetiminden saldırılara dair resmi açıklama gelmedi.

Suriye hükümeti, Şam kırsalında yer alan ve Dürzilerin çoğunlukta olduğu Ceramana ve Sahnaya'da çıkan çatışmaların ardından bölgeye yüzlerce asker ve ağır teçhizat sevk edildiğini duyurmuştu.

Şam yönetimi, 30 Nisan'da İsrail'in adını anmadan yaptığı açıklamada her türlü saldırıyı "kategorik olarak reddettiğini" söylemişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Şubat'ta yaptığı bir açıklamada Şam'a bağlı güçlerden Dürzilere yönelik "hiçbir tehdidi hoş görmeyeceklerini" söylemişti.

Netanyahu ayrıca Suriye'nin güneyinde Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda dahil üç ilin askerden arındırılmasını talep etmişti.

İsrail, 1967'den bu yana Suriye'nin Golan Tepeleri'ni işgal ediyor.

Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından İsrail güçleri BM kontrolündeki bir tampon bölgeye girdi ve Hermon Dağı'nı ele geçirdi.

İsrail hava kuvvetleri, Aralık'tan bu yana Suriye'nin farklı bölgelerindeki askeri üslere defalarca hava saldırısı düzenledi.

Suriye'nin geçiş dönemi Devlet Başkanı Ahmed eş-Şera, Aralık 2024'te yönetimi ele geçirdikten sonra ülkedeki azınlıkları koruma sözü verdi.

Ancak Mart'ta ülkenin Akdeniz kıyısında çoğunlukla Alevilerin yaşadığı bölgelerde yüzlerce sivilin öldüğü çatışmalar, eş-Şera'nın taahhütlerine dair soru işaretlerine yol açtı.

Şam yönetimi, çatışmaların güvenlik güçleri ve merkezi yönetime bağlı silahlı gruplar ile Beşar Esad destekçileri arasında gerçekleştiğini savundu.

Birleşmiş Milletler (BM) ise bölgede yürüttüğü saha çalışmalarının ardından yayımladığı bir raporda Alevi sivillerin hedef alındığını söyledi.

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Kaynak: BBC

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