İsrail'in Golani Üssü'ne İHA'lı saldırı düzenlendi. Saldırıda az 40 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail'in kuzeyine İHA saldırısı düzenlendi. Hizbullah, saldırının kamikaze İHA'larla gerçekleştirildiğini duyurdu.
Hizbullah yaptığı açıklamada, sivillerin askeri üslerden uzak durması çağrısında bulundu.
İsrail medyasındaki haberlere göre, saldırıda en az 40 kişi yaralandı.
Saldırı alarmlarının çalmadığı, İsrail hava savunma sistemlerinin İHA'yı tespit etmediği belirtildi.
Son Dakika › Dünya › İsrail'e İHA Saldırısı: 40 Yaralı - Son Dakika
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