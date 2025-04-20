İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye'ye yönelik saldırı planını onayladı - Son Dakika
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Dünya

İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye'ye yönelik saldırı planını onayladı

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İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, bugün bir heyetle birlikte gittiği işgal altındaki Suriye topraklarında, geleceğe dönük saldırı ve savunma planlarını onayladığını duyurdu. Bölgenin önemine işaret eden Zamir, kilit mevzileri tuttuklarını ve İsrail'in güvenliği için işgali sürdürmelerinin önemli olduğunu söyledi.

20.04.2025 22:31  Güncelleme: 23:16
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İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusundaki üst düzey komutanlarla birlikte işgal altındaki Suriye topraklarında saha turu ve durum değerlendirmesi yaptı.

GELECEĞE DÖNÜK SALDIRI PLANLARINI ONAYLADI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Zamir'in, bölgede görevli komutan ve askerlerle görüşerek geleceğe dönük saldırı ve savunma planlarını onayladığı aktarıldı. Bölgede açıklama yapan Zamir, bölgenin önemine işaret ederek, kilit mevzileri tuttuklarını ve İsrail'in güvenliği için işgali sürdürmelerinin önemli olduğunu öne sürdü.

İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye'ye yönelik saldırı planlarını onayladı
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir

İSRAİL'İN SURİYE TOPRAKLARINDAKİ İŞGALİNİ DERİNLEŞTİRMESİ

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti. İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı. İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

NETANYAHU DA İŞGALİN KALICI OLACAĞI MESAJINI VERMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.

İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye\'ye yönelik saldırı planını onayladı
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Kaynak: AA

Politika, Suriye, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye'ye yönelik saldırı planını onayladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Burhan Kıraç:
    Görelim bakalım Emevi camisinde namaz kılacağız diyen yiğitler sus pus mu olacaklar meydanlarda işaret yapıp konuşmakla olmuyor görelim bakalım 108 54 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    O .... çocuğu 112 5 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Nerede bizim sahte kabadayilar. 88 27 Yanıtla
  • Erkan Çamur:
    Sinsi plan once bir ulkeyi bir adamin cifligi yapar sonra o adami yokedip cifligine coker tek adam rejimleri bu yuzden felakettir 57 14 Yanıtla
  • 205622:
    ne yaptık kinadik mi adamlarin ellerinde kasetler var buzimkiler sesini bile çıkaramıyor kendi gelecekleri için 42 18 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    esnedi mumla arayacak herkes Trump Suriye karşılığında rustaya Ukrayna konusunda destek çıktı çok net 38 19 Yanıtla
  • Mehmet Menteş:
    SESİZ KALDIKÇA DÜŞMANIN DAHA FAZLA ŞIMARIP OYUNBOZANLIK YAPACAĞINI VE ÜSTÜMÜZE GELECEĞİNİ BİLMİYORUZ SANIRIM ŞAYET İSRAİL İLE BABASI OLAN AMERİKAYA SAĞLAM Bİ ŞAMAR ÇEKMEZSEK SANURIM YAKINDA ÜLKEMİZ İÇİNDE İŞGAL PILANLARINI YAPACAKLAR BENCE ARTIK SAVAŞA GERÇEKTEN ÜLKEM VE MİLLET OLARAK HAZIR OLMALIYIZ 49 2 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Biz Ekrem Dumanoğlu ve yandaşları ile uğraşırken adamlar dibimize kadar geldi 30 12 Yanıtla
  • muzaffer doğan:
    Asıl hedef ülkemiz bunun çocuk bile anlar neyi bekliyoruz hiç bir fikrim yok sınıra dayanmakta az kaldı, öyle sokaklar da konferans salonunda kınamak işimiz, öleceksek de ölelim daa çocuklarımızın geleceği tehlikede vallahi billahi 34 1 Yanıtla
  • Raif ÇiZMELİOĞLU:
    Yaşım 60 Burada görelim bakalım Sahte kabadayılar At bakalım bozuğunu diyen yiğitler Savaş çıksa eminim kuyruğunuzu kıstırrırsınız 24 2 Yanıtla
  • Al:
    reiz e israil der iş biter 2 1 Yanıtla
  • Al:
    reiz emir ver ,bize müsade et :))))) 1 1 Yanıtla
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