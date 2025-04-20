İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye\'ye yönelik saldırı planını onayladı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusundaki üst düzey komutanlarla birlikte işgal altındaki Suriye topraklarında saha turu ve durum değerlendirmesi yaptı.

GELECEĞE DÖNÜK SALDIRI PLANLARINI ONAYLADI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Zamir'in, bölgede görevli komutan ve askerlerle görüşerek geleceğe dönük saldırı ve savunma planlarını onayladığı aktarıldı. Bölgede açıklama yapan Zamir, bölgenin önemine işaret ederek, kilit mevzileri tuttuklarını ve İsrail'in güvenliği için işgali sürdürmelerinin önemli olduğunu öne sürdü.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir

İSRAİL'İN SURİYE TOPRAKLARINDAKİ İŞGALİNİ DERİNLEŞTİRMESİ

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti. İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı. İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

NETANYAHU DA İŞGALİN KALICI OLACAĞI MESAJINI VERMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.