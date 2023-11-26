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İsrail ile Hamas arasında esir takası gerçekleşti - Son Dakika

İsrail ile Hamas arasında esir takası gerçekleşti

İsrail hapishanesinde tutulan 39 Filistinli, Hamas'ın elindeki 13 İsrailli esir ile birlikte serbest bırakıldı. Serbest kalacak esirler arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor.

26.11.2023 - 03:23,
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İsrail ile Hamas arasındaki esir takası kapsamında İsrail hapishanesinde tutulan 39 Filistinli serbest bırakıldı. Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden yapılan açıklamada, Ofer Hapishanesi'ndeki 39 Filistinlinin Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ait otobüsle işgal altındaki Batı Şeria'nın Bireh kentine ulaştığı bilgisi verildi. Serbest bırakılan rehineler yüzlerce kişi tarafından coşkuyla karşılandı.

Esir takasında yeni gelişme! İsrail hapishanesinde tutulan 39 Filistinli serbest bırakıldı

ESİR TAKASINDA DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde de İsrail'in 33'ü çocuk, 6'sı kadın 39 Filistinliyi serbest bıraktığı ifade edildi.

Esir takasında yeni gelişme! İsrail hapishanesinde tutulan 39 Filistinli serbest bırakıldı

13 İSRAİLLİ VE 4 TAYLAND VATANDAŞI İSRAİL'E ULAŞTI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, çatışmalara verilen insani ara kapsamında 13 İsrailli esir ile 4 yabancı uyruklunun Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim edildiği açıklamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada da 13 İsrailli ile 4 Tayland vatandaşının İsrail'e ulaştıkları bildirilmişti.

Esir takasında yeni gelişme! İsrail hapishanesinde tutulan 39 Filistinli serbest bırakıldı

BİRİNCİ GÜNDE DE 39 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Hamas ile İsrail arasında çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşının birinci günü olan 24 Kasım'da da 13 İsrailli esire karşılık 39 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.

Esir takasında yeni gelişme! İsrail hapishanesinde tutulan 39 Filistinli serbest bırakıldı

50 İSRAİLLİ ESİRE KARŞILIK 150 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILACAK

24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya giren uzlaşıya göre, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Esir takasında yeni gelişme! İsrail hapishanesinde tutulan 39 Filistinli serbest bırakıldı
Esir takasında yeni gelişme! İsrail hapishanesinde tutulan 39 Filistinli serbest bırakıldı
Esir takasında yeni gelişme! İsrail hapishanesinde tutulan 39 Filistinli serbest bırakıldı
Esir takasında yeni gelişme! İsrail hapishanesinde tutulan 39 Filistinli serbest bırakıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İsrail ile Hamas arasında esir takası gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail ile Hamas arasında esir takası gerçekleşti - Son Dakika
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