İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'ndaki yıkımı görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'ndaki yıkımı görüntülendi

İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'ndaki yıkımı görüntülendi

04.07.2023 12:29

İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'nda gerçekleştirdiği kuşatma ve saldırılar sonucunda büyük bir yıkım meydana geldi. İsrail ordusu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in başlattığı baskın ve hava saldırıları sonucunda 10 Filistinli öldü, 20'si ağır yaklaşık 100 kişi yaralandı. İsrail güçleri, kampın sivil altyapısını da yerle bir etti ve yolları kullanılamaz hale getirdi. Kamp sakinleri, yaşadıkları yıkımı anlatarak İsrail ordusunun iddialarını yalanladı.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, İsrail'in iki gündür kuşatma ve saldırılarını sürdürdüğü Cenin Mülteci Kampı'ndaki yıkımı görüntüledi.

İsrail ordusu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) 3 Temmuz Pazartesi gününün ilk saatlerinde, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na baskın ve hava saldırıları başlattı.

Çok sayıda zırhlı araç, buldozerler ve insansız hava araçları (İHA) ile bölgeyi kuşatma altına alan İsrail birlikleri, saldırılarını ikinci gününde sürdürüyor.

İsrail ordusu, açtığı ateş ve hava saldırıları ile şimdiye kadar 10 Filistinliyi öldürdü, 20'si ağır yaklaşık 100 kişiyi yaraladı.

İsrail'in hava saldırıları sonucu pek çok noktadan dumanların yükseldiği kamp, adeta bir hayalet kente döndü. İsrail güçlerinin elektrik bağlantısını da kestiği kamp karanlığa gömüldü.

Cenin semalarında aralıksız uçan onlarca İHA'nın vızıltısına, sık sık duyulan silah ve patlama sesleri eşlik ediyor.

İsrail ordusu kampın sivil altyapısını yerle bir etti

İsrail ordusu, 15 binden fazla Filistinlinin yaşadığı Cenin Mülteci Kampı'ndaki sivil altyapıyı da hedef alarak büyük yıkıma neden oldu.

Zırhlı araçlara eşlik eden buldozerler, kampın asfalt yollarını kazarak altüst etti. AA kameralarına yansıyan yolların görüntüsü, adeta bir fay hattının geçtiği deprem bölgelerini hatırlattı.

İsrail güçlerinin yolları kullanılamaz hale getirmesi nedeniyle sivil araçlar, ambulansların yanı sıra ürün taşımacılığı ulaşımı da imkansız hale geldi.

Buldozerler ayrıca yol kenarında park halindeki sivillere ait araçları da tek tek ezerek kullanılamaz hale getirdi.

Kamp sakini Filistinliler, bölgedeki yıkımı AA'ya anlattı

İsrail ordusunun iki gündür süren yoğun kuşatması, hava ve karadan saldırılarına maruz kalan Filistinliler, yaşadıkları yıkım ve zor durumu Cenin Mülteci Kampı'ndaki AA muhabirine anlattı.

Yıkımın yaşandığı bölgedeki kamp sakinlerinden Ahmed es-Sadi (45), "Evdeydik. Dev gibi buldozerler geldi ve ileri geri yaparak bütün sokakları kazımaya başladı. Tüm elektrik ve su şebekelerine zarar verdi. Arabaları tek tek ezerek kenara fırlattı. Bütün altyapıyı yıktılar." dedi.

Ceninli Meha Emin (48) de silahlı direnişçileri hedef aldığını iddia eden İsrail ordusunu yalanlayarak, şunları söyledi:

"Gecenin saat bir buçuğunda saldırılar başladı. Çocuklar dehşet içinde uykularından uyandılar. Bombalamalar başladı. (İsrail ordusu) Direnişçilerin hücrelerini bombaladığını söylüyor. Bunlar yalancı. Bombaladıkları yerler sivillerin evleri.

Ölenler, hala sokaklarda oyun oynayacak yaştaki çocuklar. Direnişçi mi, direniş lideri mi oldular? Hayır, ama Allah'ın izniyle olacaklar. Çünkü buna maruz kalan çocuklar büyüyünce direnişe liderlik eder."

Emin, kamptaki duruma ilişkin, "Yıkımı gözlerinizle görüyorsunuz işte. (Zarar gören altyapı nedeniyle) İçme suları kanalizasyon sularına karıştı. Torunum 3 yaşında, sütü yok. Bunu yapacaklarını bilmiyorduk ki." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Batı Şeria, Tragger, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'ndaki yıkımı görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
12:30 Merih Demiral, Inter'e transfer oluyor
12:25 İmza an meselesi! Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu ile takım arkadaşı oluyor
12:18 Aslı Enver, İlk Bebeğini Dünyaya Getirdi
12:14 Ünlü oyuncu Aslı Enver anne oldu! Kızına "Elay" adını verdi
12:09 Magarsus Dizisinin Yayın Tarihi ve Afişi Belli Oldu
12:04 Usta isimlerin başrolü paylaştığı Magarsus dizisinin yayın tarihi belli oldu
12:04 Son Dakika! Kızamık vakalarında artış var, vakaların yüzde 86'sı İstanbul'da
12:00 Son Dakika! "Kızamık salgını" iddialarına Bakan Koca'dan yanıt: Vakaların yüzde 86'sı İstanbul'da, salgın söz konusu değil
12:01 Son Dakika: Bakan Işıkhan'dan memur zammına ilişkin açıklama: Kimse mağdur olmayacak, yaşam kalitesi artırılacak
11:57 Son Dakika! Bakan Işıkhan'dan memur zammına ilişkin açıklama: Kimse mağdur olmayacak, yaşam kalitesi artırılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2023 12:40:26. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'ndaki yıkımı görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement