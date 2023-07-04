İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'ndaki yıkımı görüntülendi

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, İsrail'in iki gündür kuşatma ve saldırılarını sürdürdüğü Cenin Mülteci Kampı'ndaki yıkımı görüntüledi.

İsrail ordusu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) 3 Temmuz Pazartesi gününün ilk saatlerinde, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na baskın ve hava saldırıları başlattı.

Çok sayıda zırhlı araç, buldozerler ve insansız hava araçları (İHA) ile bölgeyi kuşatma altına alan İsrail birlikleri, saldırılarını ikinci gününde sürdürüyor.

İsrail ordusu, açtığı ateş ve hava saldırıları ile şimdiye kadar 10 Filistinliyi öldürdü, 20'si ağır yaklaşık 100 kişiyi yaraladı.

İsrail'in hava saldırıları sonucu pek çok noktadan dumanların yükseldiği kamp, adeta bir hayalet kente döndü. İsrail güçlerinin elektrik bağlantısını da kestiği kamp karanlığa gömüldü.

Cenin semalarında aralıksız uçan onlarca İHA'nın vızıltısına, sık sık duyulan silah ve patlama sesleri eşlik ediyor.

İsrail ordusu kampın sivil altyapısını yerle bir etti

İsrail ordusu, 15 binden fazla Filistinlinin yaşadığı Cenin Mülteci Kampı'ndaki sivil altyapıyı da hedef alarak büyük yıkıma neden oldu.

Zırhlı araçlara eşlik eden buldozerler, kampın asfalt yollarını kazarak altüst etti. AA kameralarına yansıyan yolların görüntüsü, adeta bir fay hattının geçtiği deprem bölgelerini hatırlattı.

İsrail güçlerinin yolları kullanılamaz hale getirmesi nedeniyle sivil araçlar, ambulansların yanı sıra ürün taşımacılığı ulaşımı da imkansız hale geldi.

Buldozerler ayrıca yol kenarında park halindeki sivillere ait araçları da tek tek ezerek kullanılamaz hale getirdi.

Kamp sakini Filistinliler, bölgedeki yıkımı AA'ya anlattı

İsrail ordusunun iki gündür süren yoğun kuşatması, hava ve karadan saldırılarına maruz kalan Filistinliler, yaşadıkları yıkım ve zor durumu Cenin Mülteci Kampı'ndaki AA muhabirine anlattı.

Yıkımın yaşandığı bölgedeki kamp sakinlerinden Ahmed es-Sadi (45), "Evdeydik. Dev gibi buldozerler geldi ve ileri geri yaparak bütün sokakları kazımaya başladı. Tüm elektrik ve su şebekelerine zarar verdi. Arabaları tek tek ezerek kenara fırlattı. Bütün altyapıyı yıktılar." dedi.

Ceninli Meha Emin (48) de silahlı direnişçileri hedef aldığını iddia eden İsrail ordusunu yalanlayarak, şunları söyledi:

"Gecenin saat bir buçuğunda saldırılar başladı. Çocuklar dehşet içinde uykularından uyandılar. Bombalamalar başladı. (İsrail ordusu) Direnişçilerin hücrelerini bombaladığını söylüyor. Bunlar yalancı. Bombaladıkları yerler sivillerin evleri.

Ölenler, hala sokaklarda oyun oynayacak yaştaki çocuklar. Direnişçi mi, direniş lideri mi oldular? Hayır, ama Allah'ın izniyle olacaklar. Çünkü buna maruz kalan çocuklar büyüyünce direnişe liderlik eder."

Emin, kamptaki duruma ilişkin, "Yıkımı gözlerinizle görüyorsunuz işte. (Zarar gören altyapı nedeniyle) İçme suları kanalizasyon sularına karıştı. Torunum 3 yaşında, sütü yok. Bunu yapacaklarını bilmiyorduk ki." ifadelerini kullandı.