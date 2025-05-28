İSRAİL ordusuna ait savaş uçaklarının Yemen'in başkenti Sana'daki havalimanını bombaladığı bildirildi.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz yaptığı yazılı açıklamada, İsrail uçaklarının Sana Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Katz, Yemen'de limanların da hedef alınmaya devam edileceğini söyledi.
Son Dakika › Dünya › İsrail, Sana Havalimanı'nı Bombaladı - Son Dakika
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