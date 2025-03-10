İşgalci İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırıları devam ediyor.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail uçakları, ülkenin güneyinde yer alan Dera ili kırsalındaki Cebeb ve İzra'da bulunan 12. Tugay ve 89. Alay'a saldırdı. Toplamda 17 hava saldırısı düzenlenerek askeri teçhizatların hedef alındığı öğrenildi.
Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti. Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.
İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.
Son Dakika › Dünya › İsrail savaş uçakları Suriye'nin güneyine bomba yağdırdı - Son Dakika
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