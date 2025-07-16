İSRAİL ordusu, Suriye Genelkurmay Başkanlığı'nı vurduğunu açıkladı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), başkent Şam'daki Suriye Genelkurmay Başkanlığı karargahının giriş kapısına hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri, siyasi kademeden gelen talimatlar doğrultusunda saldırı düzenliyor ve çeşitli senaryolara hazırlıklı olmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Dünya › İsrail Suriye Genelkurmay'ını Vurdu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?