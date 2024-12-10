İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah'tan tüm dünyaya uyarı geldi - Son Dakika
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Dünya

İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah'tan tüm dünyaya uyarı geldi

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51 yıl sonra Suriye topraklarına giren İsrail'in toprak işgalini sürdürmesine Hizbullah'tan tepki gecikmedi. Dünyaya açık bir uyarıda bulunan Hizbullah'ın açıklamasında İsrail'in "Golan Tepeleri'nde daha fazla toprak işgal ettiği" ve "Suriye'nin savunma kabiliyetlerini yok ettiği" vurgulandı.

10.12.2024 07:45
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Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye'de Beşşar Esed rejiminin düşmesinin ardından tampon bölgeyi ele geçirmesi ve ülkenin birçok bölgesine hava saldırıları başlatmasına tepki gösterildi.

"KARDEŞ ÜLKEYİ İSTİKRARSIZLAŞTIRMA GİRİŞİMİDİR"

Açıklamada, "Siyonist düşmanın Suriye topraklarında işlediği sürekli suçlar, ister Golan Tepeleri'nde daha fazla toprak işgal ederek ister Suriye devletinin savunma kabiliyetlerini vurarak ve yok ederek olsun, Suriye devletinin ve halkının egemenliğine yönelik açık bir saldırganlık, küstahça bir ihlal ve bu kardeş ülkeyi istikrarsızlaştırma girişimidir." ifadesine yer verildi.

"SURİYE TOPRAKLARININ VE HALKININ BİRLİĞİNİN KORUNMASI GEREKİYOR"

İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarına da değinilen açıklamada, İsrail'e tüm siyasi ve hukuki alanlarda baskı uygulanması çağrısı yapıldı. Açıklamada, "Suriye'ye ve halkına desteğimizi teyit ederken, Suriye topraklarının ve halkının birliğinin korunması gerektiğini vurguluyoruz." ifadesi kullanıldı.

İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ TAMPON BÖLGEYİ İŞGALİ

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

GOLAN TEPELERİ 1967'DEN BERİ İŞGAL ALTINDA

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti. Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada, "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu. İsrail ordusu, askerlerin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.

İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah\'tan tüm dünyaya uyarı geldi
Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Golan Tepeleri, Orta Doğu, Politika, Suriye, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah'tan tüm dünyaya uyarı geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • mrtymn null:
    Zamanında siyasal İslami bırakıp beyninizi calistirsaydiniz. Zalime karşida ilim bilim irfan lazım, kiliç kalkan ve deve sidigiyle bir yere kadar. 78 15 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    Hadi bakalım ersoğan itrail suriyeye giriyor, buna nasıl tepki vereceksin, suriyeye soktuğun türk askeri onlarla da çatışsın da niyetinin ciddiyetini görelim. 18 21 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Sizler orada işkalcı değilmisiniz 20 17 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    siz şeriad derken Allâh derken adamlar içinizden geçiyor. Biraz aklınızı kullansanız keşke 17 7 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    Acilen suriye devletine tb3 ve hava savunma sistemi verilmeli hibe edilmeli vede savaş uçakları satılmalı 13 6 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    Sözde Allah Allah diyerek bir yere varılmaz diyen kefereler, iyi dinleyin, bu bilmi Allah Allah diyenler keşfetti, 1. Dünya savaşından sonra başta ingiltere ve fransa olmak üzere ecnebilerin sömürgecilik hareketleri onları zenginletti ama bir Müslüman sömürgeciliği asla düşünemezdi bu yüzden geri kalındı. Onlar gibi vicdansız olsaydı Müslümanlar, birilerini sömürüp elde ettikleri ganimetlerle buluşlar yapıp bugünkü sömürge devletlerine başkaldırabilirlerdi 1 1 Yanıtla
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