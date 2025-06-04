İsrail Suriye'ye Topçu Atışlarına Başladı - Son Dakika
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İsrail Suriye'ye Topçu Atışlarına Başladı

İsrail Suriye\'ye Topçu Atışlarına Başladı
04.06.2025 07:55
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İsrail ordusu, Suriye'den gelen roketlere karşı topçu ateşi açtığını duyurdu.

İsrail ordusu, Suriye'ye yönelik topçu atışlarına başladığını açıkladı. Askeri operasyona gerekçe olarak, Suriye'den atılan roketler gösterildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, iki roketin Golan Tepeleri'ne düşmesinden Suriye'nin geçici devlet başkanı Ahmed eş- Şara'yı sorumlu tuttu.

İsrail medyası, Beşar Esad rejiminin son bulduğu 8 Aralık 2024'ten bu yana ilk kez Salı günü Suriye'den ülkeye roket atıldığını bildirdi.

İsrail ordusu roket saldırıları nedeniyle Golan Tepeleri'nin güneyinde sirenlerin çaldığını, açık alana düşen roketlerin herhangi bir can kaybına ya da zarara yol açmadığını açıkladı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in saldırılarının "önemli can ve mal kaybına yol açtığını" duyurdu, İsrail'e ülkeden roket atıldığına yönelik haberleri yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye hiçbir zaman bölgede hiç kimseye tehdit olmamıştır ve olmayacaktır" denildi.

Açıklamada İsrail'in saldırılarının "Suriye'nin egemenliğinin açık ihlali olduğu" ve "bölgede gerginliği artırdığı" vurgulandı.

"Çok sayıda taraf kendi çıkarlarına hizmet etmek için bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışıyor" denilen açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

"Güney Suriye'de mutlak öncelik, devletin otoritesini genişletmek ve resmi kurumlar dışında silah varlığına son vermektir."

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, İsrail'in topçu atışlarıyla ülkenin güneyinde Dera vilayetinin batısındaki Yermuk Havzası'nı hedef aldığını duyurdu.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de, İsrail'in topçu ateşi öncesi Suriye'nin güneyinde hava saldırıları da düzenlediğini bildirdi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın ofisinden son gelişmeler sonrası yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Suriye Devlet Başkanı'nı İsrail devletine yönelik herhangi bir tehdit veya saldırının doğrudan sorumlusu olarak görüyoruz" denildi.

Suriye'de Esad yönetimini deviren İslamcı militan örgüt Heyet Tahrir eş- Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şara, halen ülkenin geçici devlet başkanı.

İki ülke 77 yıldır teknik olarak savaş halinde

Suriye ve İsrail, 1948'ten bu tana teknik olarak savaş halinde.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'deki 6 Gün Savaşı'nda ele geçirmiş ve 1981'de ilhak etmişti.

Uluslararası toplum ise İsrail'in bu kararını tanımıyor.

Esad rejiminin son bulmasının ardından İsrail güçleri Birleşmiş Milletler'in gözetimindeki Golan Tepeleri'nde askerden arındırılmış bölgeye ilerlemiş, İsrail düzenlediği yüzlerce hava saldırısıyla Suriye'deki bazı askeri hedefleri vurmuştu.

İsrail saldırıların amacının, gelişmiş silahların "cihatçı" olarak nitelendirdiği Suriye'nin yeni yönetiminin eline geçmesini önlemek olduğunu savunuyor.

İsrail ordusundan yapılan son açıklamada, "Birliklerimiz, Golan Tepeleri'nde yaşayanları korumak ve terör altyapısını ortadan kaldırmak için Suriye'nin güneyinde savunma amaçlı operasyonlarını sürdürecektir" denildi.

İsrail geçen ay da Şam'da Başkanlık Sarayı yakınında bir bölgeyi bombalamış, Başbakan Binyamin Netanyahu "Bu saldırı Şam'ın güneyinde birliklerin yeniden konuşlanmasına izin vermeyeceğimize yönelik net bir mesajdır" demişti.

BM Genel Sektreteri Antonio Guterres ise saldırının "Suriye'nin egemenliğinin ihlali" anlamına geldiğini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump geçen ay Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını açıklamıştı.

Trump, Suriye'nin de İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesini umduğunu söylemişti.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Suriye, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Suriye'ye Topçu Atışlarına Başladı - Son Dakika

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