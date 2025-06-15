İSRAİL'e ait üç devlet uçağının Atina Uluslararası Havalimanı'nda görüntülendiği bildirildi.
İsrail'e ait devlet uçakları, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Atina Uluslararası Havalimanı'nda görüntülendi. Uçaklardan birinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da kullandığı 'Wings of Zion' (Siyon'un Kanatları) olduğu görüldü.
Son Dakika › Dünya › İsrail Uçakları Atina'da Görüntülendi - Son Dakika
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