İsrail, UCM'nin Netanyahu ve Gallant Hakkındaki Tutuklama Emrine İtiraz Etti - Son Dakika
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Dünya

İsrail, UCM'nin Netanyahu ve Gallant Hakkındaki Tutuklama Emrine İtiraz Etti

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İsrail, UCM'nin Başbakan Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine itiraz etti.

27.11.2024 20:36
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İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine itiraz etti.

Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Tel Aviv'in itiraz başvurusunun "Tutuklama kararının ne kadar saçma olduğunu ve herhangi bir olgusal ya da hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ayrıntılı bir şekilde ortaya koyduğu" öne sürüldü.

Açıklamada, UCM'nin itirazı reddetmesi halinde bunun sadece UCM'nin İsrail'e karşı ne kadar önyargılı olduğunu göstereceği öne sürüldü.

UCM, 21 Kasım'da Netanyahu ve Gallant hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı.

İsrail, UCM\'nin Netanyahu ve Gallant Hakkındaki Tutuklama Emrine İtiraz Etti
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, İsrail, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, UCM'nin Netanyahu ve Gallant Hakkındaki Tutuklama Emrine İtiraz Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Yılmaz:
    kurtuluşunuz yok asacaklar sizi 14 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    İsrail haklı, olaya at gözlükleriyle bakmayın. Ülkelerini topraklarını bombalıyorlardı yıllardır 1 12 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Aynen tituklama yanlis ! Vur emri verilmeli 7 1 Yanıtla
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