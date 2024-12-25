İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız - Son Dakika
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Dünya

İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız

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İsrail Savunma Bakanı Katz, "Sinvar, Haniye ve Nasrallah'ın nasıl icabına baktıysak Husilerin liderlerinin de icabına bakacağız" dedi.

25.12.2024 21:04
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Yemen'deki Husilerin saldırılarının ardından İsrail'den gelen son açıklama önümüzdeki günlerde bölgede yeni bir cephe açılacağını gösterdi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, "Nasıl Gazze'de Sinwar'ın, Tahran'da Haniye'nin ve Beyrut'ta Nasrallah'ın icabına baktıysak, Sana'da ya da Yemen'in herhangi bir yerinde Husilerin liderlerinin de icabına bakacağız" ifadelerini kullandı.

"HUSİLERİN LİDERLERİNİN DE İCABINA BAKACAĞIZ"

Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrail'e yönelik saldırıları Tel Aviv'i kızdırdı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, yerel medyaya yaptığı açıklamada Husilere mesaj gönderdi. Katz, "Nasıl Gazze'de Sinwar'ın, Tahran'da Haniye'nin ve Beyrut'ta Nasrallah'ın icabına baktıysak, Sanaa'da ya da Yemen'in herhangi bir yerinde Husilerin liderlerinin de icabına bakacağız" dedi. Husilere karşı harekete geçeceklerini söyleyen Katz, "Hudeyde ya da Sana'da Husi terörüne kim sponsor olursa bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı.

HUSİLER:İSRAİL'DE ASKERİ BİR HEDEFİ SÜPERSONİK FÜZEYLE VURDUK

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, kendilerine bağlı televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in Yafa kentindeki bir askeri noktayı hedef aldıklarını bildirdi. Söz konusu hedefi "Filistin 2" adını verdikleri süpersonik füzelye vurduklarını paylaşan Seri, operasyonun başarıyla tamamlandığını dile getirdi. Filistin direnişine destek amaçlı İsrail'e yönelik saldırılarının durmayacağını yineleyen Seri, Gazze'ye saldırılar duruncaya kadar ve abluka kalkana dek, bunu sürdüreceklerini kaydetti. Yahya Seri, dün de sesten hızlı balistik bir füzeyle, İsrail'in orta kesimindeki Yafa kentinde bulunan askeri bir hedefi başarıyla vurduklarını açıklamıştı. İsrail devlet televizyonu KAN ise konuyla ilgili haberinde, Yemen'den atıldığı belirtilen bir füzeden dolayı Tel Aviv'de sığınaklara hızla girmeye çalışan 9 kişinin yaralandığını duyurdu. KAN, iki günde, sabah saatlerinde yaşanan saldırıda balistik füzenin İsrail hava sahasına girmeden düşürüldüğünü paylaştı. Televizyon kanalı, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 4. kez, "siyasi düzeyde, Yemen'e yönelik yeni bir saldırının ele alındığını" da aktardı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ile Yemen'deki Husiler arasındaki gerilim son günlerde giderek artıyor. Husiler, en son bu sabah İsrail'in orta kesimine yönelik balistik füzeyle saldırı girişiminde bulunmuştu. İsrail ordusu, söz konusu füzenin İsrail hava sahasına girmeden engellendiğini duyurmuştu. İsrail ordusu, 19 Aralık'ta Yemen'in başkenti Sana'nın yanı sıra Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemişti. Saldırılarda en az 9 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrailli Bakan\'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Osman A:
    Abiniz destek çıkmasa 2 saatlik işiniz var.Hep ondan yüz buluyosunuz. 62 6 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    maalesef bizi terörist ve terörist olmayan iki gruba böldünüz. artik gerisi kolay 17 0 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ:
    Tüm söylediklerini yaptılar maalesef bu gerçek. 12 0 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Sayin Katz gel bir iyilikte bize yap kurtar yüce TÜRK milletini bu zulümden 1 3 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Oyun içinde oyun 0 3 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    yemende köpekleriniz yok ama koordinat verecek 1 0 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    10 Yıl sürdürün. Pislikler. Dünyayı kariştiraklar ellerinden gelse. 0 0 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Güveniyorum işinizi bilirsiniz 0 0 Yanıtla
  • Beyhan Gunes:
    İsimler geçici makamlar kalıcıdır.. Kadim Komşularımız Rusya ,Azarbeycan Gürcistan Irak İran kendi milletlerinin öz vatanlarıdır ,.Bağımsız Suriye de Bağımsız Suriyelilerin vatanıdır ve öyle kalacaktır..diyen bir ikinci kimse yok mu ki... 0 0 Yanıtla
  • soner özsoy:
    İsrail sözünü hep tutar 0 0 Yanıtla
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