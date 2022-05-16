İsveç NATO'ya üyelik başvurusu yapacak - Son Dakika
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BBC

İsveç NATO'ya üyelik başvurusu yapacak

16.05.2022 16:49
İsveç NATO'ya üyelik başvurusu yapacak

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, hükümetinin NATO üyeliği için resmi başvuruda bulunma kararı aldığını açıkladı.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, hükümetinin NATO üyeliği için resmi başvuruda bulunma kararı aldığını açıkladı.

Sosyal Demokrat Parti'nin kurduğu azınlık hükümetinin başbakanı Andersson, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, NATO üyeliğinin ülkesi için "en iyi şey" olduğunu söyledi.

Güvenlik politikaları konusunda Parlamento'daki tartışmanın ardından konuşan Andersson, "İsveç parlamentosunda büyük bir çoğunluk NATO'ya katılmaktan yana" dedi.

Andersson, "İsveç ve İsveç halkı için en iyi şey NATO'ya katılmaktır" ifadesini kullandı.

Reuters haber ajansı, İsveç'in de başvuru kararıyla kuzey Avrupa'nın jeopolitik haritasının yeniden çizileceği değerlendirmesi yaptı.

Finlandiya da Pazar günü NATO üyeliği için başvuru yapma kararı almıştı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto dün resmi olarak NATO üyeliğine başvuracaklarını açıklamıştı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin en önemli sonuçlarından biri de askeri olarak tarafsız statüde olan iki İskandinav ülkesi Finlandiya ve İsveç'in olası bir Rus saldırısına karşı NATO'ya katılımı gündemlerine alması oldu.

İsveç, Türkiye'ye heyet gönderecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurusu konusunda "Olumlu bir düşünce içinde değiliz" açıklaması üzerine, İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, ülkesinin NATO üyeliği konusunda görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye bir heyet göndereceğini açıkladı.

Reuters haber ajansına göre İsveç Devlet Televizyonuu SVT'ye konuşan Hultqvist, "(Sorunun) ne olduğunu ve nasıl çözülebileceğini anlamak üzere görüşmeler yapmak için Türkiye'ye diplomatlardan oluşan bir heyet göndereceğiz" dedi.

Peter Hultqvist, heyetin ziyaretiyle ilgili başka ayrıntı vermedi.

Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in Ukrayna'nın işgali sonrası NATO'ya üyelik başvurusunu değerlendirmeye başlaması üzerine "İskandinav ülkelerinin terör örgütleri için bir nevi misafirhaneye dönüştüğünü" söylemiş ve iki ülkenin NATO'ya üyelikleri konusunda "Olumlu bir düşünce içinde değiliz" ifadesini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "NATO'nun genişlemesine karşı olduğumuz için değil, teröre destek veren ülkelerin müttefik olmaması gerektiğine inandığımız için karşıyız" demişti.

Rusya'dan uyarı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Finlandiya ve İsveç ile herhangi bir sorunu olmadığını ve bu ülkelerin NATO'ya katılmalarının kendi başına Rusya'ya doğrudan bir tehdit olmayacağını söyledi.

Putin, askeri altyapının genişletilmesi halinde ise Rusya'nın tepki göstereceği uyarısında bulundu.

Putin, Rusya'nın güvenliğini tehdit edecek şekilde NATO'nun ABD tarafından yapay olarak genişletildiğini söylüyor ve buna karşı çıkıyor.

İsveç NATO'ya üyelik başvurusu yapacak
İsveç NATO'ya üyelik başvurusu yapacak
İsveç NATO'ya üyelik başvurusu yapacak
İsveç NATO'ya üyelik başvurusu yapacak
İsveç NATO'ya üyelik başvurusu yapacak
İsveç NATO'ya üyelik başvurusu yapacak
İsveç NATO'ya üyelik başvurusu yapacak
İsveç NATO'ya üyelik başvurusu yapacak
İsveç NATO'ya üyelik başvurusu yapacak
YORUMLAR
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İsveç lideri Andersson: NATO üyeliği için resmi başvuru yapmaya karar verdik İsveç lideri Andersson: NATO üyeliği için resmi başvuru yapmaya karar verdik Putin'den NATO'ya gözdağı: Finlandiya'yla İsveç'in NATO üyeliği Rusya'ya tehdit yaratmayacak ancak reaksiyon vereceğiz Putin'den NATO'ya gözdağı: Finlandiya'yla İsveç'in NATO üyeliği Rusya'ya tehdit yaratmayacak ancak reaksiyon vereceğiz

Finlandiya, Reuters, Rusya, İsveç, Dünya, Son Dakika

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