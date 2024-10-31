İsveç prensesine ''kraliçe eğitimi'' - Son Dakika
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İsveç prensesine ''kraliçe eğitimi''

İsveç prensesine \'\'kraliçe eğitimi\'\'

İsveç Veliaht Prensesi Victoria, kraliçelik için askeri eğitim alırken görüntülendi. Prenses Victoria, hem teorik hem de pratik dersler aldı.

31.10.2024 13:44
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İsveç Veliaht Prensesi Victoria, kraliçelik görevine hazırlanmak amacıyla askeri eğitim aldı. 47 yaşındaki prensesin, silahlı kuvvetler tarafından paylaşılan görüntülerde, zorlu bir askeri eğitim programına katıldığı görüldü.

Eğitimi tamamlayan Prenses Victoria, hem teorik hem de pratik dersler aldı.

İsveç prensesine 'kraliçe eğitimi' verildi

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Son Dakika Dünya İsveç prensesine ''kraliçe eğitimi'' - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Tolga Karakaya:
    Bizim siyasilerde alsın eğitim birde her yıl akıl sağlığı raporu alsınlar zorunlu olsun 39 1 Yanıtla
  • Turan Okumuş:
    Bizimkilerin bütün sülaleleri ya bedelli yada çürük raporu alarak yırtıyor paçayı vatana hizmetten.. 1 0 Yanıtla
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