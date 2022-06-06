İsveçli araştırmacılardan korkutan açıklama: Kemirgenler arasında yayılan yeni bir koronavirüs tespit edildi

2 yıldır koronavirüs salgınıyla mücadele eden dünya, yeni bir gelişme ile sarsıldı. İsveç'teki kırmızı-sırtlı farelerde (Myodes glareolus) yeni bir tür koronavirüs türü bulundu.

TEHLİKENİN BOYUTU HENÜZ BİLİNMİYOR

Uppsala Üniversitesi'nden Virolog Ake Lundkvist, "Grimsö virüsü" olarak adlandırılan virüsün, halk sağlığına ne gibi potansiyel tehditler oluşturacağının henüz bilinmediğini belirtti.

KEMİRGENLER ARASINDA YAYILIYOR

Lundkvist, kemirgenler arasında koronavirüsün yayılımının izlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Söz konusu türdeki farelerin, hemorajik ateşe neden olan Puumala virüsünün taşıyıcısı oldukları da biliniyor. Bu fareler, olumsuz hava koşullarında insanların yaşadığı yerlere geldikleri için virüslerin bulaşma riskini artırıyor.