Japonya'da bir adam tüm şehir halkının şahsi bilgilerinin olduğu hafıza kartını kaybetti

Birçok kişi için bütün bir haftanın mesai stresini atmanın en iyi yolu Cuma akşamı iş çıkışı arkadaşlarla bir iki kadeh kaldırmaktan geçiyor olabilir.

Ancak Japonya'da bir çalışan için iş arkadaşlarıyla eğlendiği bir gecenin faturası çok ağır çıktı.

Neden mi? Çünkü söz konusu adam içinde neredeyse yarım milyon kişinin şahsi bilgilerinin bulunduğu bir USB hafıza kartını kaybetti.

Osaka'nın kuzeybatısındaki Amagasaki kentinde arkadaşlarıyla içmeye çıkan adam, hafıza kartını iş yerinden ayrılırken çantasına koymuştu.

Yakınlardaki bir restoranda birkaç saat içki içtikten sonra da sokakta bir köşede sızıvermişti.

Kendine geldiğinde ise çantasının ve dolayısıyla da hafıza kartının çalındığını fark etti.

Japon medya kuruluşu NHK'nın haberine göre, 40'lı yaşlarındaki adam vergiden muaf hane halklarına yardım sağlamakla yükümlü bir departmanda çalışıyordu.

Kentteki herkesin kişisel bilgilerini hafıza kartına aktarmasının ardından arkadaşlarıyla içmeye çıkmıştı.

Yetkililer, hafıza kartında isimler, doğum tarihleri ve adresler gibi özel bilgilerin bulunduğunu belirtiyor.

Ayrıca vergi dairesi, banka hesabı ayrıntıları ve sosyal güvenlik yardımlarından kimlerin faydalandığı gibi hassas bilgilerin de hafıza kartına kayıtlı olduğu ifade ediliyor.

Yetkililer, hafıza kartındaki bilgilerin neyse ki şifrelenmiş olduğunu ve herhangi biri tarafından açılamayacağını söylüyor.

Ayrıca şimdiye dek herhangi birinin bu bilgilere ulaşmaya çalıştığına dair bir emareye de rastlamadıklarını belirtiyorlar.

Buna karşın yine de şehrin belediye başkanı ve önde gelen isimleri halktan özür dilemeyi ihmal etmediler.

Amagasaki kent yetkililerinden biri düzenlenen basın toplantısında "Halkın güvenini derinden örselediğimiz için büyük pişmanlık duyuyoruz," ifadelerini kullandı.