Japonya\'da New Chitose Havalimanı\'nda İki Yolcu Uçağı Çarpıştı

Japonya'da iki uçağın çarpışması sonucu beş kişinin ölmesinden sonra New Chitose Havalimanı'nda iki yolcu uçağı çarpıştı.

Korean Air ve Cathay Pacific uçakları, yerel saatle 17.30'da Hokkaido'daki New Chitose Havalimanı'nda çarpıştı.

İtfaiye departmanına göre, Cathay Pacific uçağı yerde park halindeydi ve hareket halindeki bir Korean Air uçağı tarafından çarpıldı.

Cathay Pacific, uçağın o sırada yerde olduğunu ve içinde yolcu olmadığını doğruladı.

STV Japan'ın bildirdiğine göre, Korean Air uçağında 289 yolcu bulunuyordu.

Kazada ölenve yaralanan olup olmadığı hakkında açıklama yapılmadı.

Bugün en az 46 uçuş, kar fırtınası koşulları nedeniyle New Chitose Havalimanı'ndan ve bu havalimanına iptal edildi.

Bu olay , sadece iki hafta önce Japan Airlines'ın bir sahil güvenlik uçağına çarpması sonucu beş kişinin ölmesinin ardından gerçekleşti.