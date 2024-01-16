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Japonya'da New Chitose Havalimanı'nda İki Yolcu Uçağı Çarpıştı - Son Dakika
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Japonya'da New Chitose Havalimanı'nda İki Yolcu Uçağı Çarpıştı

Japonya'da New Chitose Havalimanı'nda meydana gelen uçak çarpışmasında be kişi hayatını kaybetti. Korean Air ve Cathay Pacific uçakları çarpışırken, Cathay Pacific uçağı park halindeyken Korean Air uçağı tarafından çarptı. Kazada ölen ve yaralananlar hakkında henüz bilgi verilmedi. Bu olay, Japan Airlines'ın bir sahil güvenlik uçağına çarpmasından sadece iki hafta sonra gerçekleşti.

Japonya\'da New Chitose Havalimanı\'nda İki Yolcu Uçağı Çarpıştı
16.01.2024 - 13:48,  Güncelleme: 13:52
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Japonya'da iki uçağın çarpışması sonucu beş kişinin ölmesinden sonra New Chitose Havalimanı'nda iki yolcu uçağı çarpıştı.

Korean Air ve Cathay Pacific uçakları, yerel saatle 17.30'da Hokkaido'daki New Chitose Havalimanı'nda çarpıştı.

İtfaiye departmanına göre, Cathay Pacific uçağı yerde park halindeydi ve hareket halindeki bir Korean Air uçağı tarafından çarpıldı.

Cathay Pacific, uçağın o sırada yerde olduğunu ve içinde yolcu olmadığını doğruladı.

STV Japan'ın bildirdiğine göre, Korean Air uçağında 289 yolcu bulunuyordu.

Kazada ölenve yaralanan olup olmadığı hakkında açıklama yapılmadı.

Bugün en az 46 uçuş, kar fırtınası koşulları nedeniyle New Chitose Havalimanı'ndan ve bu havalimanına iptal edildi.

Bu olay , sadece iki hafta önce Japan Airlines'ın bir sahil güvenlik uçağına çarpması sonucu beş kişinin ölmesinin ardından gerçekleşti.

Japonya'da New Chitose Havalimanı'nın pistinde
Japonya'da New Chitose Havalimanı'nın pistinde
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Korean Air, Japonya, Kore, Güvenlik, Yaşam, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da New Chitose Havalimanı'nda İki Yolcu Uçağı Çarpıştı - Son Dakika
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