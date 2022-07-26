Japonya'daki yağış hayatı felç etti! 192 bin kişi için tahliye çağrısı yapıldı - Son Dakika
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Japonya'daki yağış hayatı felç etti! 192 bin kişi için tahliye çağrısı yapıldı

26.07.2022 09:27

Japonya'nın birçok eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar gündelik hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer riskli kesimler için uyarılarda bulunurken 192 bin kişi için tahliye çağrısında bulundu.

Shizuoka eyaleti başta olmak üzere Japonya'nın farklı kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Hamamatsu şehrinin yerel yönetimi, afet riski taşıyan kesimlerdeki 74 bin 984 hanede yaşayan 189 bin 526 kişiye tahliye çağrısında bulundu. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise su baskınları ve toprak kaymalarına karşı dikkatli olma uyarısı yaptı. Kosai şehrinde de 973 hanede yaşayan 2 bin 333 kişiye yönelik tahliye emri yayınlandı.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ

Şiddetli yağışlar nedeniyle birçok bölgede su baskınları yaşanırken, bazı araçların yollarda ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Bazı nehirlerdeki su seviyesinin kritik düzeye yükseldiği bildirildi. Uzmanlar yeni sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı tetikte olma çağrısında bulunurken, riskli bölgelerde yaşayan sakinlere muhtemel tahliye emirleri için güncel bilgileri takip etme uyarısı yapıldı.

GEÇEN HAFTA DA HAYATI FELÇ ETMİŞTİ

Şiddetli yağışlar geçtiğimiz hafta Japonya'nın Fukuoka, Saga, Oita, Yamaguchi ve Shimane eyaletlerini vurmuş, birçok bölgede sel baskınları yaşanırken, nehirlerdeki su seviyelerinin kritik düzeye ulaştığı açıklanmıştı. Yerel otoriteler riskli bölgelerdeki 220 bin hanede yaşayan 470 bin kişiye yönelik tahliye emri yayınlamıştı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Japonya'daki yağış hayatı felç etti! 192 bin kişi için tahliye çağrısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'daki yağış hayatı felç etti! 192 bin kişi için tahliye çağrısı yapıldı - Son Dakika
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